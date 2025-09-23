Ελίνα Παπίλα: Η εκπομπή στο OPEN κι οι υπόλοιπες της παρέας

Ο Πάνος Παπαδόπουλος με την κάμερα του Breakfast@Star συνάντησαν την Ελίνα Παπίλα, της οποίας το όνομα έχει ακουστεί για τη νέα εκπομπή του OPEN, The View.

«Έχω κάνει κάποιες συζητήσεις, αλλά δεν έχω κάτι να σας πω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που μπορώ να πω», δήλωσε αρχικά η παρουσιάστρια.

Το Unblock, το vidcast που παρουσιάζει, έπαιξε ρόλο να τη σκεφτούν για το συγκεκριμένο project; «Δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ γιατί σε σκέφτεται κάθε φορά κάποιος ή για ποιο λόγο μπορεί να είναι ένα project, να έρχεται ένα project στο τραπέζι και να είναι και το όνομά σου δίπλα. Δεν το ξέρω πώς σκέφτονται. Θα σου πω ότι το Unblock όμως ήταν κάτι το οποίο εγώ το σκέφτομαι τουλάχιστον δύο χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι το σκέφτηκα τρίτη και πέμπτη το έκανα, κατάλαβες. Είναι όμως κάτι που το αγαπάω τόσο πολύ που αυτό ετοιμάζω αυτή τη στιγμή», απάντησε.

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν έχει μιλήσει με τις άλλες κυρίες που ακούγονται για το The View, σχολίασε: «Δεν μπορώ να σου πω κάτι περισσότερο από αυτό».

Στη συνέχεια, μέσα από το Breakfast σχολίασαν τις τέσσερις κυρίες που ακούγονται για το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Πέρα από την Ελίνα Παπίλα, στην εκπομπή θα είναι η Δάφνη Καραβοκύρη, η Ελενα Χριστοπούλου αλλά κι η Σοφία Μουτίδου.

«Θεωρώ ότι είναι τέσσερις πολύ δυναμικές γυναίκες κι έχουν διαφορετικές απόψεις», είπε η Λιλή Πυράκη. «Διαφορετικές θεωρώ και ετερόκλητες τελείως. Στο booth πάντως, αν θυμηθώ, η Σοφία Ιωαννίδου ήταν αυτή που ηγείτο του σχήματος. Και θεωρώ ότι και τώρα κάπως έτσι θα πάει το πράγμα», πρόσθεσε η Μαίρη Αργυριάδου.

Κλείνοντας, η Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε ότι η εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Οκτωβρίου.

