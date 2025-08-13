Ελίνα Παπίλα: «Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια»

Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

Μια μικρή περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα η Ελίνα Παπίλα.

Η ραδιοφωνική παραγωγός θέλησε να μοιραστεί αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία με τους διαδικτυακούς της φίλους αποκαλύπτοντας πως έπαθε χημικό έγκαυμα στα νύχια.

Παπίλα: «Δεν υπάρχει κάτι για εμένα τηλεοπτικά... έχω κάνει συζητήσεις»

Αυτό συνέβη εξαιτίας της συνεχούς χρήσης λάμπας UV για την εφαρμογή του ημιμόνιμου και του gel.

«Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια, κάτι που σημαίνει ότι πλέον απαγορεύεται η χρήση λάμπας UV. Δεν μπορώ να κάνω ούτε ημιμόνιμο ούτε ακρυλικό. Επιτρέπεται μόνο το απλό, κλασικό μανικιούρ», εξήγησε σε βίντεο που ανήρτησε στο Tik Tok.

Όπως είπε αρχικά παρατήρησε λεπτές γραμμές στην επιφάνεια των νυχιών της, όμως δεν έδωσε σημασία και συνέχισε κανονικά τις εφαρμογές.  Ο καιρός περνούσε και τότε κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά.

«Τον τελευταίο καιρό η λάμπα με έκαιγε πολύ, και τελικά άρχισα να βλέπω το νύχι μου να ξεκολλάει…».

Τότε πήρε την απόφαση και έκλεισε ραντεβού με επαγγελματία ποδολόγο και τεχνήτρια νυχιών, με την οποία ξεκίνησε τη διαδικασία…αποκατάστασης της βλάβης.

«Χρησιμοποιούμε ειδικές κρέμες και ακολουθούμε θεραπευτικό πρωτόκολλο για την αποκατάσταση της κατάστασης».

Με την ανάρτησή της, η Ελίνα Παπίλα θέλησε να ενημερώσει και να προειδοποιήσει το κοινό της, υπενθυμίζοντας τη σημασία της προσοχής.

 

@elinapapila Χημικό έγκαυμα στα νύχια 🤯💅🏻#foryou #nail #burn #foryoupagе #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - Elina Papila
ΕΛΙΝΑ ΠΑΠΙΛΑ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
