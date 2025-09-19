GNTM 6: Ο σέξι χορός του Ντάνιελ στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Ανέβασε τη θερμοκρασία στο πλατό του GNTM 6 ο Ντάνιελ. Ο σχεδόν 30χρονος χορευτής δήλωσε συμμετοχή για να δοκιμάσει την τύχη του στο μόντελινγκ.

Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν τόσο από την αύρα και την ενέργειά του αλλά και από το γυμνασμένο κορμί του και τις χορευτικές του ικανότητες. Ο Ντάνιελ μάλιστα, δε δίστασε να κάνει έναν πριβέ χορό στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου α λα Magic Mike! Με τον σέξι χορό του έκανε ένα pre- bachelorette party στην Ηλιάνα, η οποία είναι λογοδοσμένη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη.

Στιγμιότυπα από τον σέξι χορό του Ντάνιελ στην Ηλιάνα:

O Nτάνιελ δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση του GNTM. «Βλέπω ένα πολύ ωραίο, σέξι αγόρι αλλά όχι μοντέλο» είπε ο Άγγελος Μπράτης.