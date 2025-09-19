«Τι προσωπάρα είναι αυτή!» - Εντυπωσιασμένοι οι κριτές με την Amy!

Η πρώτη οντισιόν του GNTM 6 είναι γεγονός και οι κριτές υποδέχτηκαν τους πρώτους διαγωνιζόμενους με πολλή αγωνία και ενθουσιασμό!

«Τι προσωπάρα είναι αυτή!», «έχεις τέλεια χαρακτηριστικά και συγκλονιστική επιδερμίδα» είπαν εντυπωσιασμένοι οι κριτές καθώς έμπαινε στο πλατό η Amy που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Ασχολείται τον τελευταίο 1,5 χρόνο με το μόντελινγκ και λατρεύει και το στάιλινγκ και γενικότερα, τη μόδα.

GNTM 6:Η audition της Amy!

Η Amy αν και εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, αυτό δεν αρκούσε για να περάσει στην επόμενη φάση. Το επίδοξο μοντέλο πήρε τρία «όχι» και αποχώρησε λυπημένη. Ωστόσο, είναι κορίτσι της μόδας και μπορεί να ασχοληθεί με το στάιλινγκ ή τα editorials στα social media, όπως της πρότεινε η κριτική επιτροπή.