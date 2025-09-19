GNTM 6: Είδαν το showroom με τα ρούχα και έμειναν με το στόμα ανοιχτό!

«Έχουμε συγκλονιστεί φέτος! Είναι το καλύτερο casting ever»

GNTM 6: Είδαν το showroom με τα ρούχα και έμειναν με το στόμα ανοιχτό!
Πρώτη Δημοσίευση: 19.09.25, 20:43
Η πρεμιέρα του Greece’s Next Top Model ξεκίνησε δυναμικά, με τους διαγωνιζόμενους να μπαίνουν στο κλίμα του διαγωνισμού από την πρώτη στιγμή. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη άγχος, χαρά και ανυπομονησία, ενώ η ενέργεια στο πλατό φανέρωνε ότι φέτος θα ζήσουμε μια σεζόν διαφορετική από κάθε άλλη.

Από τις πρώτες στιγμές, οι συμμετέχοντες έδειξαν ότι είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Με χαμόγελα, θετική διάθεση αλλά και την απαραίτητη δόση άγχους, μίλησαν για το όνειρο που τους συνοδεύει από την εφηβεία, που δεν είναι άλλο από το να βρεθούν στο GNTM και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο modelling.

Το πλατό υπερπαραγωγή και το showroom

Οι παραγωγοί και οι υπεύθυνοι του σόου φρόντισαν να δημιουργήσουν ένα πλατό που μοιάζει με πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον. Με showroom γεμάτο ρούχα και αξεσουάρ, οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να προετοιμαστούν πλήρως πριν από την audition στους κριτές. 
Έκπληξη αποτέλεσε και η δυνατότητα που δόθηκε σε φίλους και συγγενείς των διαγωνιζόμενων να παρακολουθήσουν ζωντανά τη διαδικασία, προσφέροντας στήριξη και ενθάρρυνση. 

 

GNTM 6: Είδαν το showroom με τα ρούχα και έμειναν με το στόμα ανοιχτό!

GNTM 6: Είδαν το showroom με τα ρούχα και έμειναν με το στόμα ανοιχτό!

 

GNTM 6: Είδαν το showroom με τα ρούχα και έμειναν με το στόμα ανοιχτό!

Ιδιαίτερη στιγμή της πρεμιέρας ήταν τα λόγια της Ελεάνας Παπαγεωργίου, η οποία με τη χαρακτηριστική της ηρεμία ενθάρρυνε τους παίκτες: «Καλησπέρα! Τι ομορφιές! Είστε όλοι υπέροχοι! Έχουμε συγκλονιστεί φέτος! Είναι το καλύτερο casting ever! Όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν ψάχνουμε μόνο ένα όμορφο πρόσωπο. Θέλουμε χαρακτήρα, προσωπικότητα, αυθεντικότητα. Τα έχετε! Ναι!».

«Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπερδέψει την τράπουλα φέτος. Έχουμε δημιουργήσει ένα από τα πιο μεγάλα πλατό και το έχουμε κάνει για ένα λόγο. Θέλουμε να μπαίνετε μέσα και να νιώθετε κατευθείαν ότι μπήκατε στο επάγγελμα του μοντέλου. Χρησιμοποιήστε τα πάντα γιατί όταν θα φτάσετε να μπείτε στην audition στους κριτές, θέλουμε να έχετε προετοιμαστεί. Θέλω να είστε όλοι με αυτοπεποίθηση. Δεν μπαίνει κανένας ηττημένος», πρόσθεσε με τη σειρά της η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Το ταξίδι του GNTM ξεκίνησε, και όλοι ανυπομονούν να δουν ποιοι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν και να κερδίσουν μια θέση στον λαμπερό κόσμο της μόδας.

