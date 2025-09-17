Πέππα το Γουρουνάκι: Στους κινηματογράφους η νέα της περιπέτεια με μωρό

Η αγαπημένη γουρουνίτσα έρχεται κάθε σαββατοκύριακο στις 09.10 στο Star

17.09.25 , 12:55
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αγαπημένη ηρωίδα μικρών και μεγάλων, Πέππα το Γουρουνάκι, επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες με νέα ταινία και με… νέο μέλος στην οικογένεια!

Πέππα το Γουρουνάκι: Η νέα ταινία και η άφιξη ενός μωρού που αλλάζει τα πάντα!

Στην επίσημη προβολή, παρευρέθηκαν πολλοί μικροί θεατές μαζί με τους γονείς τους, έτοιμοι να ζήσουν μια ακόμα περιπέτεια. Ανάμεσά τους και γνωστά πρόσωπα που δεν έκρυψαν τη χαρά τους για την επιστροφή της Πέππα στη μεγάλη οθόνη.

Πέτρος Ίμβριος

Πέτρος Ίμβριος

«Εννοείται πως ήρθαμε να απολαύσουμε την Πέππα!», είπε γελώντας ο Πέτρος Ίμβριος  στην κάμερα του Breakfast@star και πρόσθεσε: «Ο γιος μου είναι ενθουσιασμένος με οτιδήποτε έχει να κάνει με παιδική χαρά και φυσικά… με την Πέππα!»

Μυρτώ Κάζη

Μυρτώ Κάζη

«Το περιμέναμε πάρα πολύ. Ένα νέο μέλος φέρνει πάντα μεγάλη χαρά σε μια οικογένεια, και νομίζω ότι η Πέππα το χρειαζόταν. Η μεγάλη μου κόρη μεγάλωσε με την Πέππα και τώρα το μωρό μου θα μεγαλώσει με τη νέα μορφή της οικογένειας», συμπλήρωσε με τη σειρά της η Μυρτώ Κάζη.

Η ηρωίδα της σειράς είναι πλέον… μαμα γουρουνίτσα, και όλη η οικογένεια  από τον George μέχρι τους φίλους τους είναι ενθουσιασμένοι με την άφιξη του μωρού.

Η Πέππα σας περιμένει στους κινηματογράφους για 3 εβδομάδες

Η ταινία με πρωταγωνίστρια την Πέππα προβάλλεται ήδη στις αίθουσες και, όπως ανακοινώθηκε, θα παραμείνει στους κινηματογράφους για τρεις εβδομάδες.

Δείτε τις καλύτερες παιδικές σειρές στη Starland

Οι νέες περιπέτειες της αγαπημένης Πέππα έρχονται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:10, μέσα από τη συχνότητα του Star.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
