Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο

Ιωάννης Απέργης: Όσα είχε αποκαλύψει για τον πατέρα του στη Super Κατερίνα

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Ιωάννης Απέργης, καθώς έγινε ξανά πατέρας. Η σύζυγός του, Κατερίνα Νικοδήμα, υποδέχτηκε στον κόσμο το τρίτο τους παιδί, με τον ίδιο να ανακοινώνει τα ευχάριστα με μια φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο.

Ο Ιωάννης Απέργης με τη σύζυγό του, Κατερίνα Νικοδήμα / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Στην ανάρτησή του ο Ιωάννης Απέργης ποζάρει με τον καλό του και συνάδελφο, Πάνο Σταθακόπουλο, αποκαλύπτοντας πως θα είναι ο νονός του νεογέννητου μωρού του. Παράλληλα ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό, καθώς και τη «βασίλισσά» του για τη μεγάλη χαρά που του έδωσε.

«3η φορά πατέρας, η αγωνία ήταν ίδια! Κατερίνα Νικοδήμα σε ευχαριστώ που υπάρχεις βασίλισσά μας!Αυτή τη φορά χωρίς κορωνοϊό και χωρίς απαγορεύσεις, όλη η οικογένεια μαζί και με τον νονό να περιμένουμε τον ερχομό του μικρού μας!!! Να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου Παναγία μου!!!

Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας όλο το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου “Έλενα Βενιζέλου” και φυσικά τον διευθυντή μας γιατρό μας Αγγέλη Σταυρόπουλο», έγραψε ο Ιωάννης Απέργης.

Πριν από τέσσερις μήνες ο ευτυχισμένος μπαμπάς είχε επιλέξει πάλι τα social media, για να κάνει γνωστή τη χαρμόσυνη είδηση της τρίτης εγκυμοσύνης της αγαπημένης του.