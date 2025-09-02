IQ 160: Τι θα δούμε στο 2ο επεισόδιο του Β' κύκλου

O 3ος κύκλος της αγαπημένης αστυ- κωμικής σειράς IQ 160 έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star με χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες αλλά και… ένα μωρό!

Λίγο πριν τις νέες περιπέτειες της Σμαράγδας Καρύδη στον ρόλο της Πηνελόπης Μουρίκη και του Νίκου Κουρή στον ρόλο του Αργύρη Καλατζή, μπορείτε να κάνετα refresh στη σειρά που αγαπήσαμε με τα επεισόδια του Α΄κύκλου, που προβάλλονται καθημερινά στο Star, στις 21:00.

IQ 160: Περίληψη 2ου Επεισοδίου Β' Κύκλου

Η Πηνελόπη προφυλακίζεται για τη δολοφονία της Ελπίδας, καθώς όλες οι ενδείξεις είναι εναντίον της. Οι παλιοί της συνεργάτες είναι βέβαιοι για την αθωότητά της και προσπαθούν να τη βοηθήσουν. Για αυτόν το λόγο, η Σοφία ζητάει ειδική άδεια από τον εισαγγελέα Καψάλη, ο οποίος φαίνεται πως ενδιαφέρεται ερωτικά για εκείνη.

Στη φυλακή, η Πηνελόπη καταφέρνει να πάρει τις άλλες κρατούμενες με το μέρος της και να τις κάνει συμμάχους της στην έρευνα για την αλήθεια.

Όταν η Άσπα μαθαίνει ότι η κόρη της βρίσκεται στη φυλακή, βρίσκει παρηγοριά στη συμπαράσταση του Αιμίλιου και ένα ειδύλλιο φαίνεται να γεννιέται ανάμεσά τους!

Με τη βοήθεια του Τηλέμαχου, η ομάδα οδηγείται σε ενδείξεις που ενοχοποιούν το σύζυγο της Ελπίδας, αλλά και σε σημαντικές πληροφορίες για το παρελθόν της, τις οποίες κρατούσε κρυφές.

Τελικά, η Πηνελόπη θα καταφέρει να εξιχνιάσει την υπόθεση και να βγει από τη φυλακή. Ύστερα από αυτό, ο Αργύρης τής προτείνει να επιστρέψει και πάλι στην υπηρεσία…

Guest επεισοδίου 2

Μυριέλλλα Κουρεντή

Βασιλική Τρουφάκου

Μανώλης Κλωνάρης

Άντρια Ράπτη

Αντώνης Σανιάνος

Λεωνίδας Χρυσομάλλης

Εύα Αργυρού

Χρυσούλα Σταμπολάκη

Ντίνα Αβαγιανού

Μαρίνα Παπούλια

Μελίνα Ασημάκη

