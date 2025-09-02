Novacinema: Αφιέρωμα στις επιδραστικές γυναίκες του 20ού αιώνα

Mαρία Κάλλας, Νταϊάνα, Τζάκι Κένεντι, με το special αφιέρωμα στην τριλογία

STAR.GR
Media
Novacinema: Αφιέρωμα στις επιδραστικές γυναίκες του 20ού αιώνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα κανάλια Novacinema, o απόλυτος κινηματογραφικός προορισμός, ετοιμάζουν special αφιέρωμα της Πέμπτες του Σεπτεμβρίου και οι σινεφίλ θα απολαύσουν την τριλογία του Pablo Larraín που αναδεικνύει επιδραστικές γυναίκες του 20ού αιώνα που άφησαν το στίγμα τους.

Κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 θα προβληθούν οι ταινίες «Spencer» (4/9 & 25/9) για την Νταϊάνα, «Jackie» (11/9) για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ και «Μaria» (18/9, έχοντας κάνει πρεμιέρα στη ζώνη Sunday Premiere την Κυριακή 14/9 στο Novacinema1) για τη θρυλική σοπράνο Μαρία Κάλλας.

Οι φαν της μεγάλης οθόνης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις εξής ταινίες που σκηνοθέτησε ο Pablo Larraín:

Novacinema: Αφιέρωμα στις επιδραστικές γυναίκες του 20ού αιώνα

Το βιογραφικό φιλμ «Spencer» (4/9 & 25/9) με τους Kristen Stewart, Sally Hawkins, Timothy Spall. Με τον γάμο της με τον Κάρολο να έχει ατονήσει, η Νταϊάνα ταξιδεύει στην Οικία Σάντριγχαμ για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα με όλη την οικογένεια. Η Κρίστεν Στιούαρτ ήταν υποψήφια για Όσκαρ. (2021, διάρκειας 106’).

Novacinema: Αφιέρωμα στις επιδραστικές γυναίκες του 20ού αιώνα

Την αληθινή ιστορία «Jackie» (11/9) με τους Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Billy Crudup, Greta Gerwig. Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ βιώνει τον θάνατο του συζύγου της σε μια εβδομάδα πένθους, την ώρα που με τη δύναμη της εικόνας της πλάθει την υστεροφημία του και παλεύει με τον πόνο και τη δημοσιότητα. (2016, διάρκειας 148’).

Novacinema: Αφιέρωμα στις επιδραστικές γυναίκες του 20ού αιώνα

Τη βιογραφική ταινία «Maria» (14/9 Sunday Premiere, 22:00, Novacinema1 και 18/9, 22:00 Novacinema2) με τους Angelina Jolie, Valeria Golino, Pierfrancesco Favino. Παρίσι, τέλη της δεκαετίας του ’70. Μια θρυλική σοπράνο ζει στην απομόνωση, μέσα στη μοναξιά, τις εξαρτήσεις και τις αναμνήσεις κι αντιμετωπίζει το παρελθόν με φανταστικές συνεντεύξεις κι αναδρομές (2024, διάρκειας 118’).

Απόλαυσε το αφιέρωμα στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

 

