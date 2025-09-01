O Παναγιώτης Στάθης και επίσημα στον ΑΝΤ1 - Η ανακοίνωση του καναλιού

Δείτε στο βίντεο τον Παναγιώτη Στάθη να αποχαιρετά το OPEN και τους συνεργάτες του συγκινημένος

Ο Παναγιώτης Στάθης είναι πια και επίσημα τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Αντ1. Το κανάλι του Αμαρουσίου με ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ των τηλευταίων ημερών, χωρίς, όμως, να αναφέρει κάτι για την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα.

«Ο ΑΝΤ1 υποδέχεται με χαρά τον Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος επιστρέφει στο δυναμικό του, ενισχύοντας περαιτέρω την ενημερωτική ταυτότητα του σταθμού.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, με σημαντική εμπειρία και αναγνωρισμένη παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης, ξεχωρίζει για την ευρεία γνώση του στα πολιτικά και κοινωνικά θέματα, τον αξιόπιστο λόγο του, την τεκμηριωμένη άποψή του και τις ψύχραιμες αναλύσεις.

Ο Παναγιώτης Στάθης θα διαδραματίσει ενεργό και σημαντικό ρόλο στον ΑΝΤ1, με στόχο την καθημερινή, έγκυρη, αντικειμενική και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά το κανάλι.

Ο Παναγιώτης Στάθης είναι από τα πρόσωπα που απασχόλησε τη μεταγραφική περίοδο μετά από την ξαφνική αποχώρησή του από το OPEN.

Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα γίνει η πρεμιέρα του Καλημέρα Ελλάδα. Άγνωστο αν θα παραμείνει και ο τίτλος της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη, ύστερα από 34 χρόνια.

Ωστόσο, το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, που θα ακολουθεί, θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου.