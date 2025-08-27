Αταίριαστοι: Γιατί απουσιάζει ο Χρήστος Κούτρας από την εκπομπή

Τι είπε ο Γιάννης Ντσούνος στην έναρξη

27.08.25 , 11:10 Αταίριαστοι: Γιατί απουσιάζει ο Χρήστος Κούτρας από την εκπομπή
Δύο ημέρες μετά την πρεμιέρα που έκανε η εκπομπή «Αταίριαστοι», ο Χρήστος Κούτρας απουσιάζει. Όπως εξήγησε ο Γιάννης Ντσούνος στην έναρξη της εκπομπής, ο συνάδελφός του δεν βρίσκεται μαζί του στο πλατό γιατί είναι άρρωστος.

αταιριαστοι

Ειδικότερα, ο Γιάννης Ντσούνος είπε: «Καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Μάλλον δεν «είμαστε», είμαι. Πρώτα απ’ όλα, αυτά που… κατηγορούσαν οι προηγούμενοι τον αδελφό μου και τα λοιπά τα αντιπαρέρχομαι όλα. Ο άνθρωπος ταλαιπωρείται από μια ίωση με πυρετό και… έσπευσαν ο Οικονόμου με τον Παυλόπουλο να τον κατηγορήσουν ότι ''ακόμα δεν ήρθαμε'' και τα λοιπά. Οι συγκεκριμένοι έχουν παρελθόν τέτοιο, εμείς δεν έχουμε. Εμείς λείπουμε μόνο όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα».

«Υπάρχει ένα θεματάκι, μια ιωσούλα, μια ταλαιπωρία, ένας πυρετός. Αύριο-μεθαύριο θα είναι εδώ», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος - παρουσιαστής.

ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΣΟΥΝΟΣ
