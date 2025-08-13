Γιάννης Πουλόπουλος: «Πήγα στην Κατερίνα Καινούργιου και της είπα...»

Στην εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα του ΑΝΤ1 μίλησε από τη Μύκονο ο Γιάννης Πουλόπουλος, το πρωί της Τετάρτης 13/8, όπου ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό του μέλλον.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος βγήκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου από τη Μύκονο

Όπως δήλωσε ο δημοσιογράφος, η χρονιά που πέρασε έφερε πολλές δύσκολες στιγμές στη ζωή του και κυρίως στην υγεία του, ενώ αποκάλυψε και πώς ανακοίνωσε στην Κατερίνα Καινούργιου ότι δε θα συνεχίσει να βρίσκεται την επόμενη σεζόν στην εκπομπή Super Κατερίνα.

«Εκεί το Πάσχα, είχα πάει στην Κατερίνα στο καμαρίνι της, και της είχα πει “μην με υπολογίζεις για του χρόνου, πέρασα πάρα πολλά”. Είναι αυτά που ξέρετε, αλλά είναι κι άλλα που δεν ξέρετε. Έχω κάλους στις φωνητικές χορδές που το παθαίνουν οι τραγουδιστές, και τώρα πρέπει να μπω σε μια άλλη διαδικασία. Συγνώμη που θα το πω, αλλά είδατε ότι στην εκπομπή που ήμουν έπρεπε να διακόπτουμε τον άλλον, να μιλάμε πάνω στον άλλον.

Τέρμα στη συνεργασία του με την Κατερίνα Καινούργιου έβαλε ο Γιάννης Πουλόπουλος

Αυτό το παθαίνεις όταν ο άλλος δίπλα σου έχει πολύ δυνατή φωνή και πρέπει να τον καλύψεις, εμένα ήταν δίπλα μου ο Κωνσταντινίδης και έπρεπε να φωνάξω πολύ για να ακουστώ. Δεν υπάρχει κάποιο αρνητικό πρόσημο ανάμεσά μας. Ταλαιπώρησα την φωνή μου», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Πουλόπουλος αναφέρθηκε στη νέα ομάδα της εκπομπής, λέγοντας: «Έχω μιλήσει με την Κατερίνα και θέλουν να συντηρήσουν αυτό που χτίσαμε μαζί και την Eurovision. Μου αρέσει λοιπόν η επιστροφή της Δάφνης Μπόκοτα. Μου αρέσει, είναι μια έκπληξη που δοκιμάζονται νέα πρόσωπα, από την άλλη, αυτή η σύνθεση, αποτελεί απάντηση σε όλα όσα λέγονταν το χειμώνα και μας πλήγωσαν. Πράγματα τα οποία μπορεί να μην το είπαμε τότε αλλά μας στεναχωρούν, γιατί ήταν σαν να μας λένε ότι είμαστε ανεπαρκής».