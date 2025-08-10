Route 360: Ο καιρός «χαλάει» τα σχέδια της ομάδας - Βγαίνουν εκτός πορείας

Το πλήρωμα του Route 360 έχει βάλει πλώρη για τον επόμενο προορισμό του, αλλά ο καιρός έχει άλλα σχέδια!

Ο δυνατός αέρας που φυσά ζαλίζει την παρέα που όμως δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να ανακτήσει δυνάμεις τρώγοντας.

«Ο καιρός μας έχει βγάλει αρκετά εκτός πορείας. Μας πηγαίνει επάνω προς την Κολομβία. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία. Να ξεκουραστούμε. Να δούμε τι γίνεται με το σκάφος. Έχουμε αρκετές ζημιές», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Γιάννης Αποστολάκης.

«Η κατάσταση δεν παλευόταν…είχε τεράστια κύματα», προσθέτει με τη σειρά της η Βάσω θέλοντας να δείξει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν εν πλω.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο Route 360