Eurovision 2022: Η Ρωσία αποκλείστηκε από τον φετινό διαγωνισμό

Βίντεο για την Eurovision από το Breakfast@Star

Σύμφωνα με ανακοίνωση στα social media της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) και μετά τις εξελίξεις με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η Ρωσία δε θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision 2022.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού τραγουδιού η Ρωσία δε θα εκπροσωπείται και στη συγκεκριμένη απόφαση οδήγησαν φυσικά οι εξελίξεις με την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών ανακοίνωσε ότι: «Αντανακλά την ανησυχία ότι υπό το πρίσμα της άνευ προηγουμένου κρίσης στην Ουκρανία, μια ρωσική συμμετοχή στον φετινό διαγωνισμό θα οδηγούσε τον διαγωνισμό σε ανυποληψία».

Ο 66ος διαγωνισμός θα γινει στις 14 Μαΐου 2022 στο Τορίνο της Ιταλίας, αφού το ιταλικό γκρουπ Maneskin πήρε πέρυσι την πρωτιά.

The EBU has issued the statement below regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022



Find it online here➡️https://t.co/5xXIYUNmXO#Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/OGjQKtiZfm