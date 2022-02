Eurovision: «Η Ρωσία μπορεί να διαγωνιστεί παρά την εισβολή στην Ουκρανία»

Η Ρωσία μπορεί να διαγωνιστεί στην Eurovision παρά την εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών που χαρακτήρισαν τον διαγωνισμό «μη πολιτικό, πολιτιστικό γεγονός».

Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Ουκρανίας, UA:PBC, ζήτησε να αποκλειστεί η συμμετοχή της Ρωσίας στον 66ο διαγωνισμό τραγουδιού. «Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι ένα μη πολιτικό, πολιτιστικό γεγονός που ενώνει έθνη και γιορτάζει τη διαφορετικότητα μέσω της μουσικής», ήταν η απάντηση του διαγωνισμού σύμφωνα με άρθρο του BBC. «Τα μέλη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (της Ευρωπαϊκής Ραδιοφωνικής Ένωσης) τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στη φετινή εκδήλωση στο Τορίνο και επί του παρόντος σχεδιάζουμε να καλωσορίσουμε καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες για να εμφανιστούν τον Μάιο. Φυσικά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», πρόσθεσαν.

Η EBU προχώρησε και σε επίσημη ανακοίνωση αναφέροντας: «Καθώς η κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας κλιμακώνεται, η πρόσβαση σε αξιόπιστες, πραγματικές και αμερόληπτες πληροφορίες είναι πιο κρίσιμη από ποτέ.

Όλοι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και η EBU ως ένωση επικεντρωνόμαστε στο να κάνουμε τη δουλειά μας για το κοινό σε δύσκολες συνθήκες και δεν θα διστάσουμε να καταδικάσουμε τυχόν παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου.

Είναι ζωτικής σημασίας να επιτραπεί στους δημοσιογράφους να συνεχίσουν να λειτουργούν ελεύθερα και με ασφάλεια και να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς εμπόδια. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην υποστήριξη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, όχι παρά αυτές τις δύσκολες συνθήκες, αλλά εξαιτίας αυτών».

