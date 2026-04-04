Θωράκισε την υγεία σου, με λίγα λεπτά άσκησης

Aκόμη και πολύ σύντομες περίοδοι έντονης σωματικής δραστηριότητας μέσα στην ημέρα φαίνεται να συνδέονται με σημαντικά χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης σοβαρών παθήσεων, όπως καρδιοπάθειες, άνοια και φλεγμονώδεις νόσοι.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μεγάλης μελέτης που δημοσιεύτηκε στο European Heart Journal. Η ανάλυση εστίασε όχι μόνο στο πόσο κινούνται συνολικά οι άνθρωποι, αλλά και στο πόσο «δυνατά» γίνεται ένα μέρος αυτής της κίνησης.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη και μικρά «ξεσπάσματα» έντασης — όπως το να επιταχύνει κάποιος για να προλάβει ένα μέσο μεταφοράς — μπορούν να σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο νόσησης και θανάτου.

Η έντονη σωματική άσκηση θωρακίζει την υγεία

Πώς με λίγα μόνο λεπτά άσκηση τη μέρα προφυλάσσω τον εαυτό μου από χρόνια νοσήματα και θωρακίζω την υγεία μου

Ποιες παθήσεις εξετάστηκαν σε βάθος χρόνου

Η μελέτη συνέδεσε τα επίπεδα και την ένταση της δραστηριότητας με τον κίνδυνο εμφάνισης οκτώ σημαντικών καταστάσεων υγείας. Αυτές περιλάμβαναν:

- μείζονα καρδιαγγειακή νόσο (όπως έμφραγμα και εγκεφαλικό),

- αρρυθμία,

- διαβήτη τύπου 2,

- ανοσο-διαμεσολαβούμενα φλεγμονώδη νοσήματα,

- ηπατική νόσο,

- χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις,

- χρόνια νεφρική νόσο,

- άνοια.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές δεν περιορίστηκαν σε έναν μόνο δείκτη υγείας, αλλά αποτύπωσαν ένα ευρύ φάσμα χρόνιων νοσημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής.

Πιθανοί μηχανισμοί: τι μπορεί να κάνει η έντονη προσπάθεια στο σώμα

Σύμφωνα με τον καθηγητή Minxue Shen, η έντονη σωματική δραστηριότητα φαίνεται να ενεργοποιεί βιολογικές αποκρίσεις που δεν επιτυγχάνονται στον ίδιο βαθμό με χαμηλότερη ένταση. Όταν η προσπάθεια είναι αρκετή ώστε να προκαλεί λαχάνιασμα, η καρδιά λειτουργεί πιο αποδοτικά, τα αιμοφόρα αγγεία φαίνεται να γίνονται πιο «ευέλικτα» και βελτιώνεται η αξιοποίηση του οξυγόνου.

Παράλληλα, η έντονη κίνηση συνδέεται με μείωση της φλεγμονής. Αυτό έχει προταθεί ως μια πιθανή εξήγηση για τις ισχυρές συσχετίσεις που καταγράφηκαν με φλεγμονώδεις νόσους.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι μπορεί να επηρεάζονται χημικές ουσίες στον εγκέφαλο που υποστηρίζουν την υγεία των εγκεφαλικών κυττάρων, κάτι που θα μπορούσε να σχετίζεται με τον χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Πρακτικοί τρόποι να ενσωματωθούν «εκρήξεις» έντασης στην ημέρα

Το μήνυμα των ευρημάτων είναι ότι δεν απαιτείται απαραίτητα γυμναστήριο για να προστεθεί ένταση. Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα, που ανεβάζουν τον ρυθμό και προκαλούν ελαφρύ λαχάνιασμα, μπορούν να αποτελέσουν μέρος της συνολικής δραστηριότητας.

Ενδεικτικά παραδείγματα που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν:

- να ανεβαίνει κανείς γρήγορα σκάλες,

- να περπατά ζωηρά ανάμεσα σε δουλειές,

- να παίζει πιο ενεργητικά με παιδιά.

Στη μελέτη, ακόμη και 15 έως 20 λεπτά την εβδομάδα αυτού του τύπου προσπάθειας —δηλαδή λίγα λεπτά την ημέρα— συνδέθηκαν με μετρήσιμα οφέλη.

Ωστόσο, η έντονη δραστηριότητα δεν είναι κατάλληλη για όλους. Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες ή σε άτομα με συγκεκριμένες ιατρικές καταστάσεις, χρειάζεται προσαρμογή στις δυνατότητες του ατόμου. Παρ’ όλα αυτά, οποιαδήποτε αύξηση στην κίνηση παραμένει ωφέλιμη, με έμφαση στην ασφάλεια και στη σταδιακή πρόοδο.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: Allyou.gr