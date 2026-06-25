Nick Cave στο Release Athens Festival: Μας λάτρεψε και τον λατρέψαμε

Σέρφαρε πάνω στο κοινό ο 68χρονος Cave και αποθεώθηκε στην Πλατεία Νερού

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Πηγή: Φωτογράφος Εύα Ζαμπετάκη
Nick Cave Release Athens Festival
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Για άλλη μια φορά, ο εκ των πολύ αγαπημένων του ελληνικού κοινού, στα 68 του πλέον, επι 2,5 ώρες μας καθήλωσε.

nick cave

Φωτογραφία Εύα Ζαμπετάκη

Σε μια ανταλλαγή ενέργειας με το κοινό του, ως συνηθίζει, ούρλιαζε f*@#ing Athens, προσπαθώντας να δείξει ότι αυτό που εισέπραττε ήταν μοναδικό. Παράλληλα το έδινε πολλαπλά πίσω.

nick cave

Φωτογραφία: Εύα Ζαμπετάκη

Όλα τα classics του παρέλασαν και μάγεψαν. Η μπάντα απέδωσε επίσης σε τρομερά επίπεδα. Το άλλο δυνατό μέλος της μπάντας, ο μουσικός Warren Elis, ήταν ένα παράλληλο show με τον Cave. Οι gospel φωνές από τις κυρίες και τον κύριο γλύκαιναν το σχεδόν punk ιδίωμα του Cave και των υπολοίπων.

nick cave

Φωτογραφία: Εύα Ζαμπετάκη

Άλλη μια πανδαισία με τη σφραγίδα του Nick Cave and the Bad Seeds βιώθηκε από χιλιάδες φαν της μπάντας και του Release Athens Festival χθες βράδυ σε μια κατάμεστη Πατεία Νερού.

Till next time…

nick cave

nick cavenick cave

Φωτογράφος Εύα Ζαμπετάκη
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