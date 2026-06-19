Idra Kayne – Θοδωρής Οικονόμου, “BLUE” στον Κήπο του Μεγάρου

Μία μια μοναδική συναυλία από ένα εξαιρετικό δίδυμο, το Σάββατο 20 Ιουνίου

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Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 21:00, στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής, η εξαιρετική performer και ερμηνεύτρια Idra Kayne  και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θδωρής  Οικονόμου, παρουσιάζουν μια μοναδική συναυλία με τίτλο BLUE.

idra kayne oikonomou

Μια μουσική παράσταση όπου ο Leonard Cohen, η Marianne Faithfull, o Johnny Cash, o James Brown, ο Nick Cave, oι Antony and the Johnsons, o Peter Gabriel και ο Angelo Badalamenti συνομιλούν με την Τori Amos, τη Roberta Flack, τη Whitney Houston, τον Prince, τον Rachmaninoff και τον Μπρεχτ, τον Χατζιδάκι και τον Τσιτσάνη, τη Nina Simone και την Edith Piaf, τον Kurt Cobain και τον Nino Rota, τον ρεμπέτη Νίκο Κατσαρό και τον Elvis Presley.

oikonomoy kayne

Ο σημαντικός συνθέτης των μεγαλύτερων θεατρικών επιτυχιών Θοδωρής Οικονόμου στο πιάνο και η εκρηκτική περφόρμερ και ερμηνεύτρια Idra Kayne έρχονται στη σκηνή του κήπου του Μεγάρου Μουσικής  Αθηνών για να μας πάρουν μαζί τους σε ένα απίστευτο μουσικό και ερμηνευτικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις, με αναφορά στα μεγάλα τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και σιγοτραγουδήσει, καθώς και στους μεγαλύτερους  συνθέτες και ερμηνευτές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. 

Μια μοναδική συναυλία που κανείς δεν πρέπει να χάσει!
Μουσική επιμέλεια: Θοδωρής Οικονόμου
Συμπαραγωγή
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – CRICOS

Βρείτε πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/idra-kayne-thodoris-oikonomou-blue/ 

Δείτε το τρέιλερ της εκδήλωσης:

Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL

Τιμή εισιτηρίου | 15 € (γενική είσοδος)

Εισιτήρια
210 72 82 333
www.megaron.gr 

Πληροφορίες 
http://www.megaron.gr 
https://www.facebook.com/megaron.gr
https://www.instagram.com/megaron_athens/  
https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall
 

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