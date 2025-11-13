Σταμάτης Γονίδης & Γιάννης Πλούταρχος: Ετοιμάζονται για αξέχαστες βραδιές

Πρεμιέρα 14 Νοεμβρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.11.25 , 14:56 Λήδα Ματσάγγου: Το συγκλονιστικό τροχαίο στην Εθνική- «Σώθηκα από θαύμα»
14.11.25 , 14:43 Μ. Ρέππας: «Με προσβάλλει η δήλωση πως το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»
14.11.25 , 14:33 Άση Μπήλιου: Ήρεμο και θετικό το Σαββατοκύριακο
14.11.25 , 14:28 Λαχταριστή κιμαδόπιτα με λαχανικά και τυριά
14.11.25 , 14:25 Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρους η αξιωματικός υπηρεσίας
14.11.25 , 14:19 IQ 160: «Θέλω να βουτήξω από το μπαλκόνι!» - Ατάκες–φωτιά στο sneak preview
14.11.25 , 13:59 Λάρισα: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στον φούρνο
14.11.25 , 13:55 «Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα;»-Sneak preview από τα Φαντάσματα
14.11.25 , 13:34 Σπύρος Μαρτίκας: Τον εξαπάτησε γνωστός επιχειρηματίας που συνελήφθη
14.11.25 , 13:33 Stars System: Ποιοι θα κάνουν νέες γνωριμίες;
14.11.25 , 13:07 Ποια είναι η καλύτερη ώρα για μελέτη: πρωί ή βράδυ; Τι συνιστούν οι ειδικοί
14.11.25 , 13:02 Οι chic εμφανίσεις σε εγκαίνια - Τι φόρεσαν Χατζίδου, Τσιμτσιλή, Μαλέσκου
14.11.25 , 12:55 GNTM: «Για άλλη μια φορά νιώθω καραγκιόζης» - Δες sneak preview
14.11.25 , 12:52 Εύα Καϊλή: «Με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια»
14.11.25 , 12:48 Cash or Trash: Ο Θάνος επιστρέφει στην εκπομπή με ένα ιδιαίτερο αντικείμενο
Σπύρος Μαρτίκας: Τον εξαπάτησε γνωστός επιχειρηματίας που συνελήφθη
Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα το κάνω αυτό»
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Διάσημοι Έλληνες που έχουν μιλήσει για τη ζωή με διαβήτη
Οι chic εμφανίσεις σε εγκαίνια - Τι φόρεσαν Χατζίδου, Τσιμτσιλή, Μαλέσκου
Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει o 22χρονος - Έμεινε 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο
Εύα Καϊλή: «Με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια»
Τρίκαλα: Νταλίκα έστριψε λάθος και «κόλλησε» σε εγκαταλελειμμένο δρόμο
Τζούλι Μασίνο: Μας ξεναγεί στην ψηλοτάβανη μεζονέτα της στον Άγιο Δημήτριο
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Σταμάτης Γονίδης - Γιάννης Πλούταρχος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η μεγάλη πρεμιέρα για δυο αγαπημένους καλλιτέχνες πλησιάζει και η ανυπομονησία του κοινού κορυφώνεται. Από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής, ο Σταμάτης Γονίδης και ο Γιάννης Πλούταρχος, θα ξεκινήσουν τις εμφανίσεις τους στην πίστα του Anodos, υπόσχοντας αξέχαστες νύχτες γεμάτες τραγούδι, συγκίνηση και διασκέδαση.

Το πρόγραμμα των δύο μεγάλων καλλιτεχνών έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί όλα τα γούστα, συνδυάζοντας τις μεγάλες επιτυχίες τους με νέες ερμηνείες και ανατρεπτικές μουσικές επιλογές.

Βραδιές γεμάτες τραγούδι και διασκέδαση με Γονίδη και Πλούταρχο

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το Anodos (Πειραιώς 183) θα μετατρέπεται σε χώρο έντονης ψυχαγωγίας, όπου οι φαν των δύο τραγουδιστών θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τις αγαπημένες τους μελωδίες και τις δυναμικές σκηνικές εμφανίσεις τους.

Στην πίστα θα βρίσκονται επίσης οι Κατερίνα και Τάνια Μπρεάζου, προσφέροντας τις δικές τους μοναδικές ερμηνείες και ενισχύοντας το συνολικό πρόγραμμα με φρέσκιες, νεανικές και ταυτόχρονα δυναμικές παρουσίες.

Μαζί με τον Γονίδη και τον Πλούταρχο, δημιουργούν ένα δυνατό line-up που υπόσχεται να κερδίσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς θεατές.

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών στην ίδια πίστα αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση, καθώς συνδυάζει το λαϊκό στοιχείο με μοντέρνες ερμηνείες, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που θα συζητηθεί και θα μείνει αξέχαστο στους θαυμαστές τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΟΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top