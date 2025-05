Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού με δωρεάν είσοδο

To Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE της ομάδας DAN.C.CE Unitiva επιστρέφει για 16η χρονιά, από τις 24 Μαΐου έως τις 8 Ιουνίου 2025, για να εξερευνήσει τη δύναμη της «ανησυχίας». Για 7ημέρες, 70 καλλιτέχνες/ιδες από 10 χώρες, παρουσιάζουν 15 παραστάσεις με δωρεάν είσοδο στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», στο Θέατρο «Δίπυλον» και διαδικτυακά.

Στην καρδιά πλέον της «εφηβείας», στην 16η εκδοχή του, το ARC FOR DANCE FESTIVAL εστιάζει φέτος στην αν-ησυχία ως καταστατική ορμή του χορού, φιλοξενώντας παραστάσεις Ελλήνων/ίδων και ξένων δημιουργών ως ουσιαστικές κοινές χειρονομίες ενδιαφέροντος, αλληλεγγύης, αμφισβήτησης των βεβαιοτήτων και του συμβιβασμού.

Μέσα από ένα πρόγραμμα τριών ενοτήτων –το MAIN FEST στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», με εννέα χορευτικά έργα, επτά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το PRIME MOVERS με έργα-προτάσεις πειραματισμού και το ARChitects στο Θέατρο «Δίπυλον»– το ARC μας καλεί, στην εποχή της διάχυτης Μεγάλης Ανησυχίας, να μετασχηματίσουμε την αναταραχή και την αμφιβολία σε ενέργεια δημιουργίας, να αντισταθούμε στον εφησυχασμό, και να συμμετάσχουμε στην ποιητική της αν-ησυχίας ως προϋπόθεση για τη φροντίδα προς τον κόσμο.

PRIME MOVERS

Το φεστιβάλ ξεκινά επιστρέφοντας στο Θέατρο «Δίπυλον» -–όπου εμφανίστηκε το 2008– με τη χορευτική ενότητα PRIME MOVERS που κοιτάζει στο μέλλον, ενισχύοντας τη σύνδεση του κοινού με τολμηρά έργα νέων καλλιτεχνών/ιδων. Το Σάββατο 24 Μαΐου, η Διαμάντω Χατζηζαχαρία δημιουργεί έναν χορό για το τέλος του κόσμου (a dance for the end of the world), μια ισχυρή μεταφορά της σύγχρονης αβεβαιότητας, όπου ο φόβος και η ελπίδα συγχωνεύονται σε νέες εκδοχές ελπίδας. Την ίδια μέρα, το Diásporas της Στέλλα Σπύρου παρουσιάζει δύο πλάσματα που χαρτογραφούν ένα τοπίο συλλογικής και προσωπικής μνήμης. Την Κυριακή 25 Μαΐου, η Filiz Bozkuş Al με τη χοροθεατρική της περφόρμανς GONG, ιχνηλατεί το ταραγμένο ταξίδι της ύπαρξης από την αθωότητα της παιδικής ηλικίας ως τις συγκρούσεις της ωριμότητας και τη μεταμόρφωση που ακολουθεί. Στη συνέχεια, το An UMBRA Story του Άγγελου Παπαδόπουλου ανιχνεύει με μίγμα επιθυμίας και φόβου τις αόρατες παρουσίες, τις σκιές και τα πνεύματα που μας κατατρύχουν. Στην ενότητα ARC dialogues, μετά το τέλος των παραστάσεων των Prime Movers κάθε βραδιάς, η χορογράφος Χρυσάνθη Μπαδέκα συνομιλεί με τους/τις χορογράφους για τις πηγές έμπνευσής τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

ARChitects

Η ενότητα ARChitects στο Θέατρο «Δίπυλον» προσφέρει μια εμπειρία οικειότητας με εναλλακτικές οδούς χορογραφικής έμπνευσης. To Σάββατο 31 Μαΐου, η Kristina Paunovski με το ARTissue: Lineage εξετάζει το παρελθόν ως πηγή δημιουργίας, ενώ ο Χάρης Κούσιος, με το Not all wars are visible, καλεί τους θεατές να συμμετάσχουν στην έκβαση μιας μάχης όπως αυτές που δίνουν τα ενεργά σώματα καθημερινά.

MAIN FEST

Από τις 5 έως τις 8 Ιουνίου, το φεστιβάλ κορυφώνεται στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» με εννέα χορευτικά έργα, επτά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Πέμπτη 5 Ιουνίου, ο Πάνος Μαλακτός με το NO IM NOT αποκαλύπτει τις πιέσεις που διαβρώνουν την προσωπική και επαγγελματική μας ζωή, ενώ η βραβευμένη Sung Im Her με την παράσταση Tomorrowisnowtodayisyesterday (TiNTiY) αντιμετωπίζει τον πληροφοριακό υπερκορεσμό της υπερ-συνδεδεμένης εποχής μας.

Την Παρασκευή 6 Ιουνίου, οι Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi με το AeReA αναδεικνύουν τη σημαία ως σύμβολο ταυτότητας και διαίρεσης, ενώ η Ερμίρα Γκόρο με το Thirst εξερευνά τις τελετουργίες ως απότοκα σωματικής μνήμης. Το Σάββατο 7 Ιουνίου, η Νατάσα Φραντζή (The Garden of the Beasts), ο Alex Kros (Me.Myself.I) και οι HURyCAN (Te odiero) μας ταξιδεύουν από την αποδοχή του εαυτού έως την παράδοξη συνύπαρξη του μίσους και της αγάπης.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται δυναμικά με το (W(h)oman της Εύας Γεωργιτσοπούλου, έργο που υλοποιείται από το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ως ύμνος στη χάρη της επιβίωσης, και το Masterwork For Six Dancers των Emese Cuhorka & Csaba Molnár από την ομάδα En–Knap, όπου συγκρούονται πειθαρχία και εξέγερση, στάση και κίνηση.

16ο ARC FORDANCE FESTIVAL

#αν-ησυχία

24 Μαΐου - 8 Ιουνίου 2025

Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» | Θέατρο «Δίπυλον» | Online

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω - Μαρίνα Τρούσα

Οι παραστάσεις παρουσιάζονται ανά ημέρα ως μία ενότητα.

Είσοδος δωρεάν | Απαραίτητη προκράτηση θέσης: ticketservices.gr

Έναρξη προκράτησης θέσεων: 6 Μαΐου

Ώρα προσέλευσης: 20:00 | Ώρα έναρξης: 20:30

Όλοι οι χώροι διεξαγωγής του Φεστιβάλ είναι προσβάσιμοι σε χρήστες/στριες αναπηρικών αμαξιδίων ή σε άτομα με κινητικές αναπηρίες.

