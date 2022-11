Οι Onirama «παίζουν» με τη δεκαετία των 90's στο Θέατρο Παλλάς

Με έμπνευση από το αρχικό όνομα της μπάντας «Mixin’ up the medicine», οι ONIRAMA, παρουσιάζουν το νέο τους project «Mixin up the decades | Παίζοντας με τις δεκαετίες», σε συνεργασία με τις Θεατρικές Σκηνές, στο Θέατρο Παλλάς.

Με εφαλτήριο τα 90’s μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους της εγχώριας αλλά και διεθνούς μουσικής σκηνής, οι ONIRAMA «ανακατεύουν» μελωδίες, ήχους και διαφορετικές μουσικές εποχές και υποδέχονται, στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς, την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου, στις 21:00, δυο εκλεκτούς εκπροσώπους της λατρεμένης εποχής των 90’s, τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο και την Μαντώ.

Οι ONIRAMA, στην πιο ώριμη φάση της καριέρας τους ενώνουν για ακόμα μια φορά το παρελθόν με το παρόν… διατηρώντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον!

Με τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο και την Μαντώ στο πλευρό τους συνθέτουν στην σκηνή του Παλλάς, έναν μουσικό καμβά, αφιερωμένο σε μια εποχή που άφησε το δικό της ξεχωριστό στίγμα και μας ταξιδεύουν στη δεκαετία των 90’s, με όχημα τα τραγούδια που χάραξαν το δικό τους δρόμο, αλλά παραμένουν διαχρονικά, αγαπημένα του κοινού και γνωστά σε όλες τις γενιές.

Θέατρο Παλλάς

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου, στις 21:00

Η προπώληση ξεκίνησε!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ONIRAMA

Θοδωρής Μαραντίνης

Χρήστος Τρεσίντσης

Δημήτρης Κοκονίδης

Γιώργος Κοκονίδης

Άλεξ Simon Παπακωνσταντίνου

Μαζί τους:

Κώστας Χαριτοδιπλωμένος & Μαντώ

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Κώστας Σαπούνης - Τρομπέτα

Βαγγέλης Βασιλόπουλος - Τρομπόνι

Δημήτρης Καζάνης – Βιολί

Αιμιλία Παπαπέτρου & Δανάη Πολίτη – Backing Vocals

Ηχοληψία: Πέτρος Ανάπαλης, Κυριάκος Αστερίου

Graphic Design: Indigo Creative



