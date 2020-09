Η Ημέρα των Μικρών Βιβλιοπωλείων έρχεται στις 26 Σεπτεμβρίου

Τα μικρά βιβλιοπωλεία, οι φιλόξενοι και ζεστοί χώροι που μετατράπηκαν τα τελευταία χρόνια σε ζωντανές κυψέλες για το κοινό, ετοιμάζουν για δεύτερη φορά τη γιορτή τους, η οποία σηκώνει αυλαία στις 26 Σεπτεμβρίου. Η Ημέρα των Μικρών Βιβλιοπωλείων θα είναι φέτος αφιερωμένη στις Λέσχες Ανάγνωσης, στις μικρές ή μεγαλύτερες παρέες των ανθρώπων που συναντιούνται μία φορά τον μήνα και συζητούν για βιβλία, και πιο συγκεκριμένα για τα κοινά τους διαβάσματα. Όπως λένε οι υπεύθυνοι της Κοινότητας Μικρών Βιβλιοπωλείων LITTLE BOOKSTORES και της βιβλιοφιλικής σελίδας So much read ing., τα μικρά βιβλιοπωλεία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του καθημερινού πολιτισμού και είναι το μέρος όπου οι συγγραφείς μπορούν να συνδεθούν με τους αναγνώστες, ο χώρος όπου μπορούμε να ανακαλύψουμε νέους, άγνωστους κόσμους και όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να νιώσουν τη συγκίνηση της ανάγνωσης, η οποία είναι πιθανόν να τα συνοδεύσει διά βίου.

Την Ημέρα των Μικρών Βιβλιοπωλείων θα έχουν όλοι τη δυνατότητα να γίνουν, έστω και για λίγο, μέλη μιας Λέσχης Ανάγνωσης σε ένα μικρό βιβλιοπωλείο, ζώντας την εμπειρία που για μερικούς υπάρχει εδώ και δεκαετίες ενώ για άλλους πρόκειται τώρα μόλις να ξεκινήσει. Η Ημέρα θα είναι αφιερωμένη σε όλες τις βιβλιοφιλικές λέσχες. Σε εκείνες που ασχολούνται με ένα λογοτεχνικό είδος, όπως η ποίηση ή το θεατρικό κείμενο, και σε εκείνες που επικεντρώνονται σε μια στενότερη ή ευρύτερη θεματική, όπως η αστυνομική λογοτεχνία ή η φιλοσοφία: στις λέσχες που καταπιάνονται με κείμενα ελληνικά ή μεταφρασμένα, στις λέσχες που βρίσκονται σε μέρη απομακρυσμένα ή στην καρδιά των μεγάλων πόλεων, στις λέσχες που συναντάμε στο διαδίκτυο και στις λέσχες των οποίων τα μέλη μαθαίνουν τώρα τα πρώτα γράμματα.

Τα μικρά βιβλιοπωλεία είναι τα στέκια των Λεσχών Ανάγνωσης. Είναι οι χώροι που φέρνουν κοντά τους βιβλιόφιλους της κάθε γειτονιάς, οι χώροι που προωθούν τον διάλογο γύρω από το βιβλίο και την ανάγνωση - τόποι ανταλλαγής ιδεών, διαφωνίας και κατανόησης διαφορετικών απόψεων και ερμηνειών. Οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες που θα επισκεφθούν τα μικρά βιβλιοπωλεία θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν με άλλους βιβλιόφιλους, κουβεντιάζοντας μαζί τους όλα όσα τους ενδιαφέρουν. Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα όλων και κατά τη διάρκεια της Ημέρας τα μικρά βιβλιοπωλεία θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Άλλωστε οι Λέσχες Ανάγνωσης δεν λειτουργούν όπως οι γνωστές εκδηλώσεις για τα βιβλία. Είναι συναντήσεις που πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες ατόμων. Γι’ αυτό φέτος η Ημέρα θα πραγματοποιηθεί με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής, κατόπιν επικοινωνίας για κράτηση θέσης με το εκάστοτε βιβλιοπωλείο.

Η Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 28 Απριλίου του 2018 ως μια πρωτοβουλία της κοινότητας LITTLE BOOKSTORES και της σελίδας So much read ing. Βασίζεται σε μια ιδέα που έρχεται από το εξωτερικό, όπου αρκετές χώρες αφιερώνουν μία ημέρα ή ακόμα και μία εβδομάδα στα μικρά τους βιβλιοπωλεία.