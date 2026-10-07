Μουρατίδης: «Από αφηρημάδα πήγα στο σχολείο με τις τσάντες χωρίς τα παιδιά»

«Γκρινιάζω παντού και αφήνω το σπίτι εκτός γκρίνιας»

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Φάνης Μουρατίδης: Όσα είπε στο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Φάνης Μουρατίδης παραδέχεται ότι η αφηρημάδα του είναι το μεγαλύτερο ελάττωμά του.
  • Έχει ξεχάσει τα παιδιά του στο σχολείο, πηγαίνοντας με τις τσάντες τους.
  • Γκρινιάζει σε δημόσιους χώρους για να μην το κάνει στο σπίτι.
  • Ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της παράστασης "Breaking God" στο θέατρο Αλάμπρα στις 9 Οκτωβρίου.
  • Η παράσταση είναι γραμμένη από τον Λάκη Λαζόπουλο και έχει στόχο να είναι ένας ύμνος για τη ζωή.

O Φάνης Μουρατίδης παραδέχτηκε ότι το μεγαλύτερο του ελάττωμα είναι η αφηρημάδα, ότι απόλαυσε τον ρόλο του στην παρουσίαση και πως γκρινιάζει, αλλά όχι στο σπίτι. 

Φάνης Μουρατίδης: Η Παπαχαραλάμπους, η ηλικία, το ύψος κι οι γιοι του

«Έχω πολλά ελαττώματα. Το μεγαλύτερο είναι ότι είμαι αφηρημένος. Το βασικό μου μενού είναι ότι θα γυρίσω τρεις φορές πίσω, δηλαδή θα έχω ξεχάσει το κινητό, θα έχω πάρει το κινητό, θα έχω αφήσει τα ακουστικά και θα έχω πάρει κινητό και ακουστικά, αλλά θα έχω αφήσει τα κλειδιά, οπότε θα χτυπάω τα κουδούνια. Κάπου ξέρουν όλοι ότι έφυγα και περιμένουν ότι σε 3 -5  λεπτά θα επιστρέψω. Πάλι καλά που θυμάμαι και έρχομαι», είπε με χιούμορ ο δημοφιλής ηθοποιός στην εκπομπή Happy Day. 

Για το αν έχει ξεχάσει ποτέ τα παιδιά του από κάποιο φροντιστήριο ή δραστηριότητα, απάντησε: «Αυτό είναι το ανέκδοτο για μένα που κυκλοφορεί, δηλαδή το ξέρουν όλοι ότι έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου. Αυτό είναι γεγονός. Πήγα με τις τσάντες. Δηλαδή είναι ένα τραύμα που έχω προσφέρει με μεγάλη γενναιοδωρία».

Φάνης Μουρατίδης - Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, το 2022/ NDP 

Φάνης Μουρατίδης - Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, το 2022/ NDP 

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως είναι γκρινιάρης με όλα τα υπόλοιπα, που δεν προλαβαίνει να γκρινιάξει στο σπίτι. «Γκρινιάζω παντού, ώστε να έχω εκτονωθεί στην γκρίνια μου και να αφήνω το σπίτι εκτος γκρίνιας», ανέφερε. 

Ο Φάνης Μουρατίδης και η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους έχουν δύο γιους, οι οποίοι είναι σήμερα 17 και 16 ετών.

Για το πέρασμά του από την παρουσίαση, σχολίασε πως ήταν «η πολυτέλεια που μου δόθηκε να μπορώ να δοκιμαστώ και ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω τον εαυτό μου στην παρουσίαση. Αν μου άρεσε εμένα εαυτός μου; Θα ήμουν μεγάλη ψωνάρα, όχι ότι δεν είμαι έτσι, αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία».

Μουρατίδης: «Από αφηρημάδα πήγα στο σχολείο με τις τσάντες χωρίς τα παιδιά»

Ο ηθοποιός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στην παράσταση «Breaking God» στο θέατρο Αλάμπρα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. «Είναι ένα κείμενο, το οποίο έφτιαξε ο Λάκης Λαζόπουλος, με νοιάξιμο και πολλή αγάπη για τον κόσμο. Γιατί ουσιαστικά θέλω να πιστεύω ότι φτιάξαμε έναν μικρό ύμνο για τη ζωή», επισήμανε.

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