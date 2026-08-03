Η Γωγώ Λιδάκη έκανε την έκπληξη – Το νέο της medley αλλάζει τα δεδομένα

«Παντρεύει» λαϊκό και disco

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γωγώ Λιδάκη επιστρέφει με το τρίτο της medley, προσφέροντας μια νέα μουσική προσέγγιση γεμάτη ρυθμό και λάμψη.
  • Το medley περιλαμβάνει επιτυχίες όπως «Μαύρη Λίστα», «Στο καλό», «Λέει λέει» και «Ουράνιο τόξο» σε disco dance εκτέλεση.
  • Μουσική από Κυριάκο Παπαδόπουλο, στίχοι από Ηλία Φιλίππου και Βασίλη Γιαννόπουλο, ενορχήστρωση από Χρήστο Ρουπακιά.
  • Το βίντεο κλιπ σκηνοθετεί ο Mike Marz, προσφέροντας έναν σύγχρονο ήχο που συνδυάζει λαϊκό και disco.
  • Η Λιδάκη θα εμφανίζεται στο Metropolis Live της Πάτρας, συνεργαζόμενη με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο.

Η Γωγώ Λιδάκη επιστρέφει δυναμικά με το τρίτο της medley, παρουσιάζοντας μια εντελώς διαφορετική μουσική πλευρά, γεμάτη ρυθμό, λάμψη και ανατροπή.

Με μια εκρηκτική disco dance προσέγγιση, μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας αποκτούν νέα ζωή μέσα από μια σύγχρονη και ξεχωριστή εκτέλεση. 

Η Γωγώ Λιδάκη έκανε την έκπληξη – Το νέο της medley αλλάζει τα δεδομένα

Η «Μαύρη Λίστα», το «Στο καλό», το «Λέει λέει» και το «Ουράνιο τόξο» επιστρέφουν με φρέσκια, χορευτική διάθεση.

Τη μουσική υπογράφει ο σπουδαίος Κυριάκος Παπαδόπουλος, ενώ τους στίχους οι Ηλίας Φιλίππου και Βασίλης Γιαννόπουλος.

Την ενορχήστρωση επιμελήθηκε ο Χρήστος Ρουπακιάς, δημιουργώντας έναν σύγχρονο ήχο που παντρεύει το λαϊκό συναίσθημα με τη disco dance αισθητική.

Το εντυπωσιακό βίντεο κλιπ σκηνοθετεί ο επιτυχημένος Mike Marz.

Η Γωγώ Λιδάκη επιστρέφει πιο ανανεωμένη από ποτέ και αποδεικνύει πως οι μεγάλες επιτυχίες μπορούν να ξαναγεννηθούν μέσα από μια νέα, τολμηρή μουσική προσέγγιση.

Μετά την κυκλοφορία του νέου medley, η τραγουδίστρια ετοιμάζεται για έναν χειμώνα γεμάτο δυνατές μουσικές στιγμές στο Metropolis Live της Πάτρας.

Η Γωγώ Λιδάκη έκανε την έκπληξη – Το νέο της medley αλλάζει τα δεδομένα

Πιο συγκεκριμένα θα βρίσκεται στο πλευρό του καταξιωμένου μουσικοσυνθέτη Κυριάκου Παπαδόπουλου, σε ένα σχήμα με ποιότητα, εμπειρία και φρέσκια ενέργεια, που αναμένεται να κερδίσει τις εντυπώσεις.

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ΓΩΓΩ ΛΙΔΑΚΗ
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