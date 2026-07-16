Miss Universe Greece 2026: Οι φιναλίστ του GS Hellas

Ο θεσμός των εθνικών Καλλιστείων GS Hellas, για έκτη συνεχόμενη χρονιά είναι αυτός, που θα επιλέξει την Ελληνίδα καλλονή, ως Miss Universe Greece 2026, που θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο και θα μας εκπροσωπήσει ως χώρα στην κορωνίδα των παγκόσμιων διαγωνισμών ομορφιάς, στα Miss Universe 2026.

Πρόσφατα έγινε η επίσημη φωτογράφιση όλων των φιναλίστ, με glam βραδινά φορέματα, που φέρουν την υπογραφή της Ελληνίδας σχεδιάστριας, Έλενας Τσίκλου, που διαπρέπει σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ένα αποτέλεσμα, όπως θα δείτε με μεγάλη αρτιότητα και επαγγελματισμό, αφού για τον σκοπό αυτό επιστρατεύτηκαν τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής μόδας.

Ο Πρόεδρος των Καλλιστείων, Γιώργος Κούβαρης, δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος, που για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ο Εθνικός οργανισμός ομορφιάς Gs Hellas, εκπροσωπεί την Ελλάδα, στην κορωνίδα των παγκόσμιων Miss Universe 2026.

Φέτος η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει στα Μις Υφήλιος, μια διεθνή πρέσβειρα ομορφιάς που θα εντυπωσιάσει τόσο με την εικόνα της όσο και με την Παιδεία της.

Μια πρέσβειρα που θα διαδώσει την ιστορία και τον Πολιτισμό μας και φυσικά θα αφήσει το δικό της αποτύπωμα παγκοσμίως, φωνάζοντας βροντερά για ακόμα μια χρονιά Take our History Back.