Γιώργος Κουβαράς: Ερμηνεύει το «Η Τελευταία Αγκαλιά» του Γιάννη Σαββιδάκη

«Είναι ένα τραγούδι που μου άγγιξε αμέσως ευαίσθητες χορδές»

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Γιώργος Κουβαράς: «Η τελευταία αγκαλιά»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Κουβαράς ερμηνεύει το νέο ερωτικό τραγούδι «Η τελευταία αγκαλιά» του Γιάννη Σαββιδάκη.
  • Ο Γιάννης Σαββιδάκης έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική του τραγουδιού, που έχει ρυθμό χασάπικου.
  • Ο Κουβαράς εκφράζει την ευαισθησία του μέσα από την ερμηνεία του, ενώ ο Σαββιδάκης τονίζει την καλλιτεχνική του αξία.
  • Η επίσημη παρουσίαση του τραγουδιού θα γίνει σε ζωντανή εμφάνιση του Σαββιδάκη στο Su Casa στη Γλυφάδα στις 19/06.
  • Ο Σαββιδάκης δήλωσε ότι πιστεύει πως το τραγούδι ταιριάζει απόλυτα στον Κουβαρά.

Μια απρόοπτη συνάντηση, ένα υπέροχο καινούργιο ερωτικό τραγούδι, μια σπάνια συνεργασία με τη σφραγίδα της InSideOut. Ο Γιάννης Σαββιδάκης, συνθέτης και ερμηνευτής μεγάλων επιτυχιών, γράφει τους στίχους και τη μουσική και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς μπαίνει στο χώρο του τραγουδιού με μια ερμηνεία - έκπληξη. 

Γιάννης Σαββιδάκης: «Θα σας πω κάτι που δεν το ξέρει κανείς»

Τίτλος του τραγουδιού «Η τελευταία αγκαλιά». Ένα ερωτικό τραγούδι σε ρυθμό χασάπικου που απηχεί την ευαισθησία του δημιουργού και το πάθος του ερμηνευτή. Ο Γιάννης Σαββιδάκης για μια ακόμη φορά αποδεικνύει ότι παραμένει ένας από τους πιο μελωδικούς μας τραγουδοποιούς, ενώ ο Γιώργος Κουβαράς δείχνει με την ερμηνεία του την βαθιά του ευαισθησία. 

Ο Γιάννης Σαββιδάκης και ο Γιώργος Κουβαράς.

Ο Γιάννης Σαββιδάκης και ο Γιώργος Κουβαράς
 

«Είναι ένα τραγούδι που μου άγγιξε αμέσως ευαίσθητες χορδές. Από την πρώτη στιγμή που το άκουσα ένιωσα ότι έχει μνήμη κι αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα. Ο Γιάννης μού το χάρισε, μαζί με τη φιλία του και τον ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να το τραγουδήσω», δηλώνει ο Γιώργος Κουβαράς. 

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«Άκουσα τον Γιώργο να τραγουδάει στην τηλεόραση και είπα… εδώ κάτι γίνεται! Του έδωσα ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και πιστεύω ότι του ταιριάζει. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε στην Τελευταία Αγκαλιά», δηλώνει ο Γιάννης Σαββιδάκης. 

Η επίσημη παρουσίαση του τραγουδιού, θα γίνει στη ζωντανή εμφάνιση του Γιάννη Σαββιδάκη στο Su Casa στη Γλυφάδα στις 19/06 - (22:00), όπου θα παρευρεθούν μαζί στη σκηνή.
 

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