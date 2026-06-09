Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Το όνομά μου ήταν εμπόδιο για τις κόρες μου»

Ο λόγος που δεν του άρεσε στην αρχή το όνομα «Σκιαδαρέσες»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης εξέφρασε περηφάνια για τις κόρες του, Όλγα και Νίκη, που ακολουθούν καριέρα στη μουσική ως «Σκιαδαρέσες».
  • Αρχικά δεν του άρεσε το όνομα «Σκιαδαρέσες», αλλά δεν επενέβη στις επιλογές τους.
  • Το γνωστό επίθετο τους αποτέλεσε εμπόδιο στην καριέρα τους, κλείνοντας πολλές πόρτες.
  • Οι κόρες του αντιμετώπισαν δυσκολίες και σε μια περίπτωση, η οικογένεια αρνήθηκε να δεχτεί την επιλογή σχολής που δεν τους επέτρεπε να φοιτήσουν και οι δύο.
  • Οι «Σκιαδαρέσες» έχουν δημιουργήσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, συνδυάζοντας μουσική, χιούμορ και κοινωνικό σχολιασμό.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου και, μεταξύ άλλων, μίλησε για τις δύο κόρες του, την Όλγα και τη Νίκη Σκιαδαρέση, που τα τελευταία χρόνια έχουν χαράξει τη δική τους πορεία στον χώρο της μουσικής ως «Σκιαδαρέσες».

Ο αγαπημένος ηθοποιός δεν έκρυψε την περηφάνια του για την εξέλιξή τους, τονίζοντας πως για έναν γονιό το σημαντικότερο είναι να βλέπει τα παιδιά του να ακολουθούν τον δρόμο που έχουν επιλέξει και να νιώθουν ευτυχισμένα μέσα από αυτόν.

Γεράσιμος Σκιαδιαρέσης: Οι κλειστές πόρτες που συνάντησαν οι κόρες του

Γεράσιμος Σκιαδιαρέσης: Οι κλειστές πόρτες που συνάντησαν οι κόρες του

«Η μεγάλη χαρά είναι να βλέπεις τα παιδιά σου να ανοίγουν τα φτερά τους, να αρέσουν, να είναι ευτυχισμένες. Στην αρχή που ήταν λίγες οι συναυλίες πήγαινα. Είμαι ένας γονιός που χαίρεται να βλέπει τα παιδιά του να κάνουν αυτό που τους αρέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, αποκάλυψε ότι αρχικά δεν ήταν ιδιαίτερα θετικός με την επιλογή του ονόματος «Σκιαδαρέσες», καθώς δεν του άρεσε ο τρόπος που ακουγόταν. Όπως εξήγησε, ωστόσο, δεν θέλησε ποτέ να επηρεάσει τις αποφάσεις των παιδιών του, αφήνοντάς τα να διαμορφώσουν μόνα τους την καλλιτεχνική τους ταυτότητα.

«Στην αρχή δεν μου άρεσε το “Σκιαδαρέσες” γιατί μου φαινόταν κακόηχο, δεν μου άρεσε και το επίθετό μου. Δεν επενέβαινα ποτέ στις αποφάσεις τους, είπα εφόσον το θέλετε, κάντε το», δήλωσε συγκεκριμένα. 

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης στάθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι κόρες του εξαιτίας του γνωστού επιθέτου τους: «Στη δική μας περίπτωση το όνομά μας ήταν εμπόδιο, παρά βοήθεια. Δεν συνάντησαν καμία ανοιχτή πόρτα, αντιθέτως έκλεισαν πολλές πόρτες κι έχω πάρα πολλά παραδείγματα. Γελάω, όταν ακούω να λένε ότι “αν δεν είχαν τους γονείς, δεν θα έκαναν τίποτα”. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για τα παιδιά». 

Μάλιστα, περιέγραψε ένα περιστατικό από τα χρόνια των σπουδών τους, όταν οι δύο αδελφές έγιναν δεκτές στην ίδια σχολή, αλλά ενημερώθηκαν πως τελικά θα μπορούσε να φοιτήσει μόνο η μία. Η οικογένεια επέλεξε να μην αποδεχθεί αυτή την προϋπόθεση, θεωρώντας τη στάση αυτή άδικη., 

«Πέρασαν και οι δύο σε μια σχολή και με φώναξε ο καθηγητής να μου πει ότι δεν θα τις πάρει και τις δύο, αλλά μόνο τη μία. Και του είπαμε όχι, δεν θα έρθει στη σχολή καμία από τις δύο. Μου είπαν κι άλλα πράγματα που, αν έχεις στοιχειώδη ενσυναίσθηση, δεν τα λες σε έναν γονιό», αποκάλυψε. 

Οι «Σκιαδαρέσες» έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αποκτήσουν το δικό τους πιστό κοινό, ξεχωρίζοντας για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν τη μουσική με το χιούμορ, τη σάτιρα και τον κοινωνικό σχολιασμό. Μέσα από τα τραγούδια και τις ζωντανές εμφανίσεις τους έχουν δημιουργήσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, η οποία βρίσκει απήχηση κυρίως στις νεότερες ηλικίες, επιβεβαιώνοντας ότι ακολουθούν μια πορεία βασισμένη στις δικές τους δυνάμεις και επιλογές.

Μπέσσυ Μάλφα - Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Οι κόρες κι ο γιος τους ποζάρουν μαζί

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης με τη σύζυγό του, Μπέσσυ Μάλφα / NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης με τη σύζυγό του, Μπέσσυ Μάλφα / NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης είναι παντρεμένος από το 1997 με την ηθοποιό Μπέσσυ Μάλφα. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τις δίδυμες κόρες τους, Όλγα και Νίκη Σκιαδαρέση, καθώς και τον γιο τους, Γιάγκο (Ιωάννη - Άγγελο), ο οποίος έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ και βρίσκεται εκτός του καλλιτεχνικού χώρου.

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