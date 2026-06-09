O APON μίλησε για την προσωπική του ζωή, αυτά που τον ευχαριστούν να κάνει και τη «μελαγχολία» που κυριαρχεί στη μουσική του, χαρακτηρίζοντάς την «το συναισθηματικό του πρωτόλειο».

Ο έρωτας έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη ζωή του, παραδέχτηκε. «Ο έρωτας για μένα είναι παραίσθηση. Μια ουτοπία, ας πούμε. Είναι πιο πολύ αυτό που φαντάζεσαι. Πιστεύω ότι στον έρωτα ζεις αυτό που φαντάζεσαι, παρά αυτό που βιώνεις», είπε στην εκπομπή The 2night Show.

Η μεγαλύτερη μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα. Κρατάει τρία χρόνια

Αναφερόμενος στο θέμα των σχέσεων και του έρωτα, συμπλήρωσε πως: «H αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι όλα είναι όπως στις ταινίες, από κάποια στιγμή και μετά. Στις ταινίες δείχνει τις περισσότερες φορές την όμορφη πτυχή του έρωτα. Το πρώτο ραντεβού, χωρίζουμε, τα ξαναβρίσκουμε κι αυτά. Δε σου δείχνει όμως και την πραγματική πτυχή του έρωτα και μιας σχέσης. Και πολλές φορές οι άνθρωποι όταν έρχονται τα δύσκολα, και γι' αυτό νομίζω υπάρχει και ένα θέμα κοινωνικό μετά, τόσα διαζύγια και με όλα αυτά, τα παρατάμε. Δεν έχουμε μάθει να κάνουμε υποχωρήσεις, ούτε να επιμένουμε και να το φτιάχνουμε».

Πρόσθεσε δε, ότι οι άντρες είναι ρομαντικοί και ευαίσθητοι και το εξωτερικεύουν αν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος να τους το βγάλει.

Ακόμη, παραδέχτηκε πως τον τελευταίο χρόνο, ασχολείται με εργασίες του σπιτιού. «Και έπιπλα που παίρνω, δεν τα παίρνω έτοιμα. Κάθομαι και τα φτιάχνω. Στην αρχή είχα πελαγώσει, γιατί αν δεν έχεις ασχοληθεί με κάτι, σου φαίνεται βουνό, βλέποντας όλες αυτές τις βίδες, αλλά μου έκανε καλό στην ψυχή μου. Να επιμένεις σε κάτι που σου φαίνεται βουνό και να λες "το κατάφερα"».

Τέλος, ανέφερε πως «ίσως το συναισθηματικό μου πρωτόλειο είναι η μελαγχολία, αλλά όσο μεγαλώνουμε αλλάζουν τα ερεθίσματα. Απλά γράφω, και χαρούμενος να είμαι θα γράψω ένα μελαγχολικό τραγούδι».