Άγγελος Αντωνόπουλος: Όσα είχε πει στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ, τον Οκτώβριο του 2022

Η θεατρική κοινότητα αποχαιρέτησε σήμερα έναν σπουδαίο ηθοποιό, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον ελληνικό κινηματογράφο. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 94 ετών. Η κηδεία του τελέστηκε σήμερα στην Κάρυστο, έναν τόπο που αγαπούσε πολύ.

Ο ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου είχε κάνει έναν γάμο, ο οποίος δεν κράτησε πολύ. Παιδιά δεν είχε. Πριν μερικά χρόνια, εξομολογήθηκε ότι αυτό που τον μελαγχολούσε είναι ότι δεν απέκτησε ένα παιδί.

«Όταν ήμουνα νέος, έβαζα τη σκούφια μου στραβά και σφύριζα. Δε με ένοιαζε και πολύ. Σήμερα μπορεί να μελαγχολώ που δεν έχω ένα παιδί δικό μου», είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ, τον Οκτώβριο του 2022.

Ο μοναδικός γάμος που έκανε ήταν με τη Νιννέτα Αντωνοπούλου, κόρη της ιδρύτριας του ιστορικού οίκου νυφικών Νταίζης Αντωνοπούλου, το 1969. Συμπτωματικά είχαν το ίδιο επώνυμο.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν η Τζένη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος. Ο γάμος δεν κράτησε, όμως το ζευγάρι διατήρησε καλές σχέσεις μετά τον χωρισμό.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ασχολήθηκε με το θέατρο σε μεγαλύτερη ηλικία. Ως τότε, έκανε διάφορες δουλειές ως βοηθός στο εμπόριο. «Ομολογώ ότι δεν είχα καμία σχέση και αποτύγχανα συνεχώς, τόσο που κάποια στιγμή από αδιέξοδο, είπα ότι πρέπει να πάω να κάνω αυτό που θέλω, αυτό που με βασανίζει», είχε πει στην ίδια συνέντευξη.

Άγγελος Αντωνόπουλος/ ΙΝΤΙΜΕ papadakispress

Δάσκαλος του ήταν ο Κάρολος Κουν και είχε συνεργασίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Τζένη Καρέζη. «Με την Τζένη είχαμε συνδεθεί και φιλικά. Γενικά ήταν τόσο τεράστιο το εκτόπισμά της που εγώ... Εμένα με βρήκε ανυπόφορο αυτό το πράγμα. Με τάραξε, με συγκλόνισε. Η απουσία ήταν τεράστια», είχε πει συγκινημένος.

Ο ηθοποιός δεχόταν προτάσεις να συμμετέχει σε θεατρικές παραστάσεις, αλλά είχε δυσκολίες κυρίως στην όρασή του, «οπότε προσπαθώ να είμαι από ηθοποιός, θεατής», είχε εξηγήσει πριν από τέσσερα χρόνια.

«Η μοναξιά υπάρχει στη ζωή, αλλά δεν είναι μόνο εκείνη που φέρνει απελπισία. Έχω ένα ποίημα που λέει: “Στην τσέπη του δεν υπάρχει ταυτότητα. Την πέταξε κάποιο βράδυ που δεν είχε να δηλώσει οδό, αριθμό και πόλη”», είχε καταλήξει στη συνέντευξή του, το 2022.