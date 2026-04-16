Full in love η Αθηνά Οικονομάκου: Οι αποκαλύψεις για τον γάμο και το νυφικό

Ποτέ δεν ονειρευόμουν γάμος και νυφικά - Τι είπε για τον Μπρούνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: NDPPHOTO
Οικονομάκου - Τσερέλα: Όλες οι λεπτομέρειες για τον γάμο τους στην Πάρο / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μία από τις πιο ήρεμες και ουσιαστικές φάσεις της ζωής της φαίνεται πως βρίσκεται η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία ετοιμάζεται να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του Μπρούνο Τσερέλα και αυτή τη φορά, όλα μοιάζουν να έχουν μια διαφορετική βαρύτητα για την ίδια.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας δεν κρύβει πως βιώνει αυτή την περίοδο με μια πρωτόγνωρη γαλήνη και ευτυχία. Μακριά από υπερβολές και δράματα, μιλά για μια σχέση που εξελίχθηκε φυσικά, βασισμένη στην ουσία και την αληθινή σύνδεση. Και κάπως έτσι, το επόμενο βήμα ήρθε σχεδόν… αβίαστα αν και η ίδια δεν ονειρευόταν γάμους. 

Οικονομάκου- Τσερέλα: Το pre wedding party θα γίνει στο σπίτι του Πάριου

Ο γάμος τους, θα γίνει στην Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα. Η δε τελετή θα γίνει στις 27 Ιουνίου, ωστόσο από την προηγούμενη ημέρα θα ξεκινήσει το γλέντι με αγαπημένα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, θα γίνει ένα μεγάλο pre-wedding πάρτι σε beach bar. Το εκκλησάκι που θα γίνει το μυστήριο βρίσκεται λίγο έξω απ’ την Παροικιά σε ένα εντυπωσιακό ξενοδοχειακό συγκρότημα του νησιού.Οι καλεσμένοι θα είναι 120 , ενώ το γαμήλιο πάρτι θα πραγματοποιηθεί στο  σπίτι του Γιάννη Πάριου που πλέον ανήκει στον γιο του, Μιχαήλ Βαρθακούρη.

Οικονομάκου - Τσερέλα: Η εκκλησία του γάμου τους και το pre-wedding πάρτι

Η βραδιά του γάμου έχει χωρίσει σε τρία μέρη. Θα γίνει η τελετή, στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δεξίωση και τέλος το πάρτι.

 

Full in love η Αθηνά Οικονομάκου: Οι αποκαλύψεις για τον γάμο και το νυφικό

Η αποκάλυψη για το νυφικό

Όσο για το πολυσυζητημένο νυφικό; Εδώ είναι που η Αθηνά κάνει την ανατροπή. Δεν υπήρξε ποτέ το «κλασικό κορίτσι» που ονειρευόταν γάμους  κάτι που, όπως παραδέχεται, κάνει τη δεύτερη φορά ακόμη πιο μομαδική. Με απόλυτη εμπιστοσύνη στη σχεδιάστρια Celia Kritharioti, αφήνεται στα χέρια της για να δημιουργήσει κάτι που να την εκφράζει και ταιριάζει στην αισθητική της. Άλλωστε, όπως λέει και η ίδια με χιούμορ, ίσως να είναι η πιο εύκολη νύφη που έχει υπάρξει ποτέ.

 

Οι λεπτομέρειες για τον γάμο παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, με τις φήμες να θέλουν το σκηνικό καλοκαιρινό και άκρως ρομαντικό αλλά η ίδια κρατά χαμηλούς τόνου, όπως κάνει τις περισσότερες φορές και προστατεύει αυτή τη στιγμή της ζωής της.

Αν έπρεπε να δώσει έναν τίτλο στο love story τους; Δεν το πολυσκέφτεται και λέει: «Ήταν να συμβεί…»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top