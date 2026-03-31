Λάκης Γαβαλάς: «Ο Χάρος δε σεβάστηκε τη Μαρινέλλα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.03.26 , 11:33
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Λάκης Γαβαλάς για τη Μαρινέλλα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάκης Γαβαλάς εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της Μαρινέλλας, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού προς την καλλιτέχνιδα.
  • Αναφέρθηκε στην ταλαιπωρία που υπέστη η Μαρινέλλα πριν την απώλειά της, εκφράζοντας θυμό προς τον Χάρο.
  • Ζήτησε να μην υπάρξουν παρωδίες ή μιμήσεις της Μαρινέλλας, υπογραμμίζοντας την αξιοπρέπειά της.
  • Η Μαρινέλλα κατέρρευσε επί σκηνής κατά τη διάρκεια συναυλίας το 2024, προκαλώντας σοκ στους θαυμαστές της.
  • Αφήνει πίσω της μια κληρονομιά γεμάτη μουσική, αγάπη και χαρά, που θα ζει για πάντα.

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για την απώλεια της μεγάλης τραγουδίστριας Μαρινέλλας και για τη σημασία του σεβασμού απέναντι σε μία καλλιτέχνιδα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.

Ο γνωστός σχεδιαστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μια αγωνία την ένιωσα και ένα θυμό στον Χάρο επίσης. Γιατί ο Χάρος σε παίρνει, πρέπει να σε πάρει σωστά όμως. Ειδικά, και το λέω είτε αλληγορικά είτε κανονικά, πρέπει να σέβεται κάποια άτομα. Δε σεβάστηκε. Ταλαιπώρησε μια γυναίκα για πάνω από ένα χρόνο, που δεν είχε επιστροφή βέβαια. Ταλαιπωρήθηκαν οι δικοί της άνθρωποι με την ελπίδα η οποία ήταν ότι μπορεί να ξαναγυρίσει κανονικά και έφυγε να πάει στο φως το υπέρτατο αλλά εμάς μας συγκλόνισε πάρα πολύ».

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής τόνισε την επιθυμία του να μην υπάρξουν παρωδίες ή μιμήσεις της τραγουδίστριας: «Δε θέλω παρωδίες, δε θέλω κάποιον να κάνει ότι της μοιάζει, δε θέλω πλέον να κάνει κανένας τίποτα. Ας σεβαστεί ότι έφυγε αξιοπρεπέστατη μια κυρία που μας έδωσε μόνο υπέροχα πράγματα: ακούσματα, ήθος, ύφος και τα πάντα στη μουσική».

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, το Ηρώδειο γέμισε με χιλιάδες θαυμαστές για την πολυαναμενόμενη συναυλία. 

Η Μαρινέλλα, όπως πάντα λαμπερή και συγκινητική, ανέβηκε στη σκηνή με το κοινό να την αποθεώνει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του τρίτου τραγουδιού, «Εγώ κι εσύ», η κορυφαία τραγουδίστρια κατέρρευσε επί σκηνής και όλοι «πάγωσαν».

Το εγκεφαλικό αιμορραγικό επεισόδιο που υπέστη άλλαξε για πάντα τις ζωές όσων την αγαπούσαν. Μέχρι την τελευταία της πνοή, στις 28 Μαρτίου 2026, η Μαρινέλλα έδινε μάχη με θάρρος και αξιοπρέπεια.

Θρήνος για τη Μαρινελλα

Η Μαρινέλλα ήταν πάντα γεμάτη φως, αισιοδοξία και γέλιο. Αγαπούσε τις μικρές χαρές, τα τραγούδια στο σαλόνι με φίλους, τα αυθόρμητα πάρτι με κοντινά της πρόσωπα, και κάθε στιγμή γινόταν μια γιορτή της ζωής.

Δεν ήταν μόνο η κορυφαία φωνή της Ελλάδας, αλλά και η γυναίκα που έκανε το τραγούδι τρόπο ζωής, που αγαπούσε βαθιά, που ένωνε ανθρώπους και που μπορούσε να μετατρέψει κάθε στιγμή σε ένα μικρό, μαγικό πάρτι συναισθημάτων.

Μέσα από τις εικόνες, τα γέλια, τα τραγούδια και την αγάπη που μοιραζόταν με τους φίλους της, η μνήμη της ζει και θα συνεχίσει να ζει για πάντα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
BREAKFAST@STAR
 |
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
 |
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top