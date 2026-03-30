Ιωάννα Τούνη:«Στις δύσκολες στιγμές, το σημαντικό είναι να μην παραιτηθείς»

Το νέο μήνυμα πριν το δικαστήριο της 1ης Απριλίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 30.03.26, 19:20
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη αντιμετωπίζει δικαστική διαδικασία για υπόθεση revenge porn, με εκδίκαση στις 1 Απριλίου.
  • Μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα με τους διαδικτυακούς της φίλους, στέλνοντας μήνυμα δύναμης.
  • Τονίζει τη σημασία της ψυχικής αντοχής και της ενεργής συμμετοχής στη ζωή, παρά τις δυσκολίες.
  • Εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη στήριξη που λαμβάνει από τους διαδικτυακούς της φίλους.
  • Προσπαθεί να διατηρήσει θετική διάθεση και να επανέλθει στην καθημερινότητά της.

Η Ιωάννα Τούνη περνά μια από τις πιο δύσκολες φάσεις της ζωής της, καθώς βρίσκεται εν μέσω της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση του  revenge porn.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει πλέον οριστεί για την 1η Απριλίου, όταν και αναμένεται η τελική απόφαση.

Ιωάννα Τούνη για revenge porn: «Γιατί δε λέμε τα ονόματά τους;»

Παρά την έντονη ψυχολογική πίεση, η ίδια επιλέγει να μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μέσα από ένα πρόσφατο βίντεο στο TikTok, έστειλε ένα μήνυμα δύναμης, διατηρώντας την ειλικρίνεια που τη χαρακτηρίζει: «Νομίζω πως στις πιο δύσκολες φάσεις της ζωής σου, το πιο σημαντικό είναι να μην παραιτηθείς! Μην κλειστείς στο σπίτι και στον εαυτό σου… γιατί βυθισμένη στις σκέψεις, στην θλίψη, στο πένθος, θα χάσεις τον ίδιο σου τον εαυτό!».

Η Ιωάννα Τούνη έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη σημασία της ψυχικής αντοχής, ενώ έχει τονίσει πως ο αγώνας που δίνει δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά και άλλες γυναίκες που βρέθηκαν σε παρόμοια θέση και δεν άντεξαν το βάρος μιας τέτοιας εμπειρίας.

Στο ίδιο βίντεο, μοιράστηκε και μια πιο προσωπική στιγμή από την καθημερινότητά της, εξηγώντας πώς προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες: «Χθες μου έστειλε ο κολλητός μου ο Αντρέας (ο οποίος είναι γυμναστής) να μου πει ότι φαντάζεται πως δεν θα πάω προπόνηση αυτή την εβδομάδα και του απάντησα “Εννοείται πως θα έρθω!”. Διότι άμα κάτσω στο σπίτι, μόνη μου στον καναπέ και αρχίζω να σκέφτομαι τι γίνεται όλη αυτή την εβδομάδα, θα τρελαθώ και θα χάσω το μυαλό μου, οπότε είπα πως θα κάνω το πρόγραμμά μου κανονικά όσο μπορώ».

 

@j.touni Τις πραγματικά δύσκολες στιγμές πρέπει να τις μοιράζεσαι με τους πιο αγαπημένους σου ανθρώπους για να αντέξεις… να κάνεις πράγματα που αγαπάς και σε χαλαρώνουν. Το να κλαις την μοίρα σου δεν θα βοηθήσει σίγουρα 🥹🙏🏼 εσύ πως ξεπερνάς τις δυσκολίες; #φοργιου #βαιραλ #μπεςφοργιου ♬ original sound - Ioanna Touni

Με αυτόν τον τρόπο, η ίδια δείχνει πως, ακόμη και σε μια τόσο φορτισμένη περίοδο, προσπαθεί να παραμείνει ενεργή και να μην αφήσει τις δυσκολίες να την καταβάλουν.

Το δημόσιο «ευχαριστώ» για τη στήριξη

Η Ιωάννα Τούνη, το βράδυ της Κυριακής (29/3), επέλεξε μέσα από ένα Instagram story να επικοινωνήσει με τους διαδικτυακούς της φίλους, θέλοντας να τους ευχαριστήσει για τη στήριξη που της έχουν δείξει τις τελευταίες ημέρες, μετά τις εξελίξεις στη δικαστική υπόθεση που την αφορά.

Ιωάννα Τούνη: «Χρειάζομαι πολύ τη στήριξή σας»

Εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η ίδια δεν έκρυψε πόσο σημαντική είναι για εκείνη αυτή η αγάπη, στέλνοντας με τη σειρά της ένα ζεστό μήνυμα προς όσους της στέκονται:

«Να ξεκινήσω αυτά τα stories λέγοντάς σου ότι θέλω να σου δώσω μια μεγάλη αγκαλιά, μια τεράστια ιντερνετική αγκαλιά. Έχω λάβει χιλιάδες μηνύματα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια και τη στήριξη. Είναι πολύ σημαντικά για εμένα, είναι κάτι που το χρειάζομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να απαντήσω σε όλα αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω ποτέ».

Στη συνέχεια, προσπάθησε να δείξει μια πιο αισιόδοξη πλευρά της καθημερινότητάς της, εξηγώντας πως κάνει μικρά βήματα για να επανέλθει: «Αυτά. Τώρα είμαι σε λίγο καλύτερη διάθεση, ετοιμάζομαι για play date με την Έφη, θα έρθει μαζί με τον Δημητράκη. Εν τω μεταξύ, από ψυχολογία έχω γεμίσει με αυτά τα σπυριά τα περίεργα που βγάζω. Δεν πειράζει, να μαστε καλά, να ξεσπάει εκεί το κακό. Υγεία».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top