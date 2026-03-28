Ιωάννα Τούνη για revenge porn: «Γιατί δε λέμε τα ονόματά τους;»

«1η Απριλίου η τελική ημερομηνία της δίκης που περιμένω 9 ολόκληρα χρόνια»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Οι δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή της στο δικαστήριο Θεσσαλονίκης/ εκπομπή Aλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην τελική ευθεία η δίκη για την πολυσυζητημένη υπόθεση revenge porn με πρωταγωνίστρια την Ιωάννα Τούνη. Η διάσημη influencer και επιχειρηματίας περιμένει την απόφαση των δικαστών, για να καταφέρει «επιτέλους» όπως λέει, να γυρίσει σελίδα στη ζωή της.

Ιωάννα Τούνη: Η φωτογραφία έξω από τη δικαστική αίθουσα

Σε νέα της ανάρτηση στο Instagram η επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη περιγράφει σκέψεις και συναισθήματα, μετά την προβολή του επίμαχου βίντεο στη δικαστική αίθουσα. 

Στην ανάρτησή της για την υπόθεση revenge porn, η Ιωάννα Τούνη έγραψε: «Τελικά τα θύματα δικαιούνται να ξεπεράσουν το τραύμα και να ξαναφτιάξουν την ζωή τους; Ή πρέπει να οδηγηθούν σε απομόνωση και αυτοχειρία για να αποδείξουν ότι όντως κακοποιήθηκαν; Αφήνω αυτή την σκέψη εδώ… μαζί με μια κατάθεση ψυχής που αξίζει να δεις μέχρι το τέλος!

1η Απριλίου η τελική ημερομηνία της δίκης που περιμένω 9 ολόκληρα χρόνια… σαν ψέμα μου φαίνεται! Προσεύχομαι για δικαίωση και παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιούς! Και μακάρι να βοηθήσει ο δικός μου αγώνας να μην βρεθεί ποτέ καμία άλλη γυναίκα σε αυτή την θέση… ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ».

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη:

Στο βίντεο που μοιράστηκε στα social media, η Influencer έκανε μία κατάθεση ψυχής και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το βίντεο για το οποίο έχει γίνει φυσικά όλη αυτή η υπόθεση. Το συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν έχει ληφθεί ενώ εγώ βρίσκομαι σε κατάσταση οξείας μέθης, πράγμα που βεβαιώνουν και οι δύο φωτογραφίες στις οποίες βρίσκομαι ολόγυμνη, λιπόθυμη στο αμάξι, ακριβώς μετά την ερωτική πράξη.

Ο σύντροφός μου δε, ερωτικός παρτενέρ μου, δεν ξέρω πώς θέλετε να τον ονομάσετε… φαίνεται απόλυτα να γνωρίζει ποιος τραβάει το βίντεο, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση γυρνάει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πράξης, τον κοιτάει, του γνέφει, γελάει, κάνει γκριμάτσες. Και παράλληλα όλο αυτό έχει ληφθεί με κινητό εμφανώς και μιλάμε για το έτος 2017, δηλαδή εννιά χρόνια πριν…

Γιατί δεν λέμε ποτέ τα ονόματά τους, δεν το καταλαβαίνω αυτό; Γιατί ποτέ κανένας δημοσιογράφος δεν λέει τα ονόματά τους; Γιατί στη δική μου περίπτωση προστατεύονται τόσο πολύ οι κατηγορούμενοι; Ευτυχώς πήραμε απόφαση και ανυπομονώ να μπορώ πλέον να μιλάω απόλυτα ανοιχτά και να μπορώ να πω τα ονόματα των κακοποιητών μου χωρίς να μου στέλνουνε μηνύσεις και εξώδικα.

Το βίντεο αυτό λοιπόν, το οποίο τραβήχτηκε εν αγνοία μου και παρά τη θέλησή μου, το οποίο διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα, ανέβηκε σε πορνοσάιτ, βρέθηκε εξώφυλλο σε εφημερίδες, μιλούσαν για αυτό όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα ονομάζοντάς το τότε «ροζ βίντεο», λες και ήταν κάτι το οποίο έκανα οικειοθελώς.

Η αλήθεια είναι πως μερικά χρόνια πριν η ευαισθητοποίηση που υπήρχε πάνω σε τέτοια θέματα ήταν μηδαμινή, θα πω. Αντιμετωπίστηκα από την κοινωνία σαν μία απλή, κοινή πόρνη. Και μέχρι σήμερα βλέπω σχόλια, κάτω από σχετικές αναρτήσεις που μπορεί να γίνουν ας πούμε τώρα μετά το δικαστήριο από διάφορα site και λοιπά που ενημερώνουν για την υπόθεση και σκέφτομαι πόσο αρρωστημένα μυαλά μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι».

«Ξέρετε τι με ενοχλεί; Με ενοχλεί ότι ο κόσμος ασχολείται. Απ’ το γεγονός ότι ενώ έχω υπάρξει θύμα, έχω υπάρξει ξεκάθαρα θύμα σε κάτι τόσο πολύ συγκεκριμένο, το οποίο αν το αρνηθείς είναι σαν να αρνείσαι την κοινή λογική. Φαίνεται ότι δύο κολλητοί, συναινετικά, βγάλαν ένα βίντεο για να ξεφτιλίσουν μία κοπέλα που στην προκειμένη, ναι, είναι η Ιωάννα Τούνη. Αλλά όχι. Η κοπέλα σε αυτό το βίντεο δεν είναι η γυναίκα που βλέπετε σήμερα. Μιλάμε για ένα κοριτσάκι 23 χρονών… που θα μπορούσε να είναι η κόρη σου, ή η αδερφή σου…

Είτε με συμπαθείς, είτε με σιχαίνεσαι, βασικά, τα γεγονότα είναι γεγονότα. Και το ότι σήμερα στέκομαι δυνατή εδώ απέναντι και κάνω αυτό το βίντεο, και κάνω όποιο βίντεο θέλω, και το ότι έχω πετύχει πέντε πράγματα… είτε δεν έχω πετύχει και τίποτα, δεν έχει σημασία… Το ότι με βλέπεις και λες, «σιγά, τι ανάγκη έχει αυτή, δεν είναι θύμα, είναι μια πόρνη και από αυτό έγινε γνωστή»… Όλο αυτό το πράγμα ειλικρινά δεν αντανακλά εμένα. Αντανακλά σκέψεις αρρωστημένων ανθρώπων χωρίς καμία λογική υπόσταση.

Είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύει από τα 17 του, ασταμάτητα. Εννέα χρόνια μετά, και συνεχίζω να λαμβάνω σχόλια μίσους… Όλα αυτά προκύπτουν από ένα συγκεκριμένο συμβάν. Ένα συμβάν το οποίο τόλμησα, και άντεξα, και προχώρησα τη ζωή μου, και εξελίχτηκα.

Ο κόσμος τι ακριβώς θέλει; Θέλει να οδηγήσει κάθε γυναίκα που θα βρεθεί σε τέτοια δυσχερή, απαίσια θέση, να μηδενιστεί η προσωπικότητά της, η αξιοπρέπειά της… Θέλει να την οδηγήσει σε αυτοκτονία; Δεν μπορώ να διανοηθώ το πόσο πόνο έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Από 23 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 32 χρονών γυναίκα, και συνεχίζω να πληρώνω για το συγκεκριμένο βίντεο» εξομολογείται στο βίντεό της η Ιωάννα Τούνη και ξεσπάει σε κλάματα. 

«Είχα δανειστεί λεφτά από τους φίλους μου για να τα κάνω. Δεν είχα… είχα 60 ευρώ στην τράπεζα, δεν είχα τίποτα απολύτως! Και… το ότι σήμερα δόξα τω Θεώ, που πιστεύω πραγματικά, αν υπάρχει Θεία Δίκη, πιστεύω ότι πραγματικά το ότι σήμερα μπορώ και έχω τους οικονομικούς πόρους να υποστηρίξω έναν καλό δικηγόρο και να με υποστηρίξει επαρκώς μέσα σε αυτή την αίθουσα… για μένα είναι ευτύχημα! Και πραγματικά πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο. Και θέλω να πιστεύω στο καλό. Αχ, πρέπει να σταματήσω να κλαίω… δώστε μου ένα λεπτό. Πιστεύω ότι η δικαίωση θα ‘ρθει σε αυτή τη ζωή και όχι στην επόμενη» προσθέτει με δάκρυα στα μάτια η Ιωάννα Τούνη.

«Έχω εξαντλήσει και έχω δώσει την ψυχή μου πραγματικά σε όλο αυτό το πράγμα… Είναι κάτι το οποίο ακόμα και στις πιο χαρούμενες στιγμές μου έχω μέσα στην καρδιά μου, και δεν μπορεί να ηρεμήσει η ψυχή μου. Ανυπομονώ τόσο πολύ να γυρίσω σελίδα… και ανυπομονώ τόσο πολύ να έρθει η δικαίωση. Να πει το δικαστήριο τη λέξη «ένοχος». Και να έχω απλά ένα χαρτί του δικαστηρίου, που να το δείχνω μεθαύριο στο παιδί μου… και να του εξηγώ ότι όλα αυτά που μπορεί να ακούει για τη μαμά του είναι ψέματα, και ότι η μαμά του ήταν θύμα σε αυτή την υπόθεση.

Ποτέ δεν θέλησα να συμβεί όλο αυτό και ποτέ δεν το επιδίωξα. Είναι άλλο να είσαι μία σέξι γυναίκα με αυτοπεποίθηση, και είναι άλλο… μία φτηνή πόρνη που τα πουλάει όλα για τη δόξα, ή τα χρήματα. Κι εγώ το δεύτερο δεν έχω υπάρξει ποτέ. Περιμένω την απόφαση του δικαστηρίου, 1η Απριλίου λοιπόν. Ελπίζω να τελειώσει αυτό το μαρτύριο» καταλήγει η Ιωάννα Τούνη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
REVENGE PORN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top