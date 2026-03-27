Ιωάννα Τούνη: Η φωτογραφία έξω από τη δικαστική αίθουσα

Οι δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή της στο δικαστήριο Θεσσαλονίκης/ εκπομπή Aλήθειες με τη Ζήνα

Η Ιωάννα Τούνη σήμερα είχε μία δύσκολη μέρα αφού ξεκίνησε για πολλοστή φορά η δίκη για το revenge porn βίντεο.

Η δίκη διακόπηκε για την 1η Απριλίου, με την Ιωάννα Τούνη να ανεβάζει στα social media φωτογραφία με τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό της για τη στηρίξουν.

«Εντυπωσιάζομαι τι βλέπω κάθε φορά που βγαίνω από την αίθουσα. Και ειλικρινά το πόσο χαρούμενη είμαι για το πόσο ειλικρινά αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Πόση δύναμη αντλώ από αυτούς, που αφήνουν κάθε φορά όλες τις δουλειές τους & έρχονται εκεί από την δικαστική αίθουσα απλά για να με στηρίξουν ψυχολογικά. Η οικογένεια που έχω επιλέξει και με έχει επιλέξει πίσω… Οι φίλοι ΜΟΥ», έγραψε η Ιωάννα Τούνη και μας έδειξε τους φίλους της έξω από τη δικαστική αίθουσα.

Ιωάννα Τούνη: Το χρονικό της υπόθεσης revenge porn

Όλα ξεκίνησαν το 2017, όταν σε ένα απόμερο σημείο, στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, καταγράφεται το βίντεο που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Η Ιωάννα Τούνη, υπό την επήρεια αλκοόλ, συνευρέθηκε σεξουαλικά με έναν -τότε- 30χρονο επιχειρηματία από την Ξάνθη με τον οποίο τότε διατηρούσε σχέση, χωρίς -όπως υποστηρίζει- να γνωρίζει ότι καταγράφεται.

Τον Μάιο του 2020, η υπόθεση παίρνει ανεξέλεγκτη τροπή. Το βίντεο ανεβαίνει σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου και γίνεται πλέον δημόσιο. Η ιδιωτική στιγμή μετατρέπεται σε ψηφιακό προϊόν. Ο επιχειρηματίας καταθέτει μήνυση, ενώ την επόμενη κιόλας ημέρα ακολουθεί και η Ιωάννα Τούνη. Η ίδια μιλά ανοιχτά για τη διαπόμπευση, την ηθική και ψυχολογική κακοποίηση, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μια γυναίκα καλείται να απολογηθεί για κάτι που έγινε χωρίς τη συναίνεσή της.

Το 2022, δύο χρόνια μετά τη δημόσια διαρροή, η influencer στρέφεται ευθέως κατά των σημερινών κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι αυτοί ευθύνονται για την καταγραφή του βίντεο. Οι ίδιοι αρνούνται κάθε εμπλοκή.

«Είναι κάτι το οποίο γενικά με πληγώνει πάρα πολύ, κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ και είναι και ο λόγος για τον οποίον έχω ζητήσει να είναι η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, γιατί κάτι τέτοιο δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν βασικά», ανέφερε η Ιωάννα Τούνη στις δηλώσεις της έξω από τις δικαστικές αίθουσες.

