Τούνη στη δίκη για revenge porn: «Στιγματίστηκα. Με κυνηγάει μέχρι σήμερα»

Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκε σήμερα το πρωί η Ιωάννα Τούνη για την εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn πριν από 9 χρόνια. Η influencer κατηγορεί έναν πρώην σύντροφό της κι ένα φίλο του για τη βιντεοσκόπηση και διακίνηση βίντεο σε προσωπικές της στιγμές εν αγνοία της. Σήμερα, είναι προγραμματισμένη η προβολή του επίμαχου βίντεο στη δικαστική αίθουσα, όμως τα τεχνικά προβλήματα δεν έλειψαν στη δίκη που γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

Τούνη: «Στιγματίστηκα και μέχρι σήμερα είναι κάτι το οποίο με κυνηγάει»

H Ιωάννα Τούνη έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή της στο δικαστήριο. Είπε πως είναι πολύ δύσκολη μέρα για εκείνη, πως έχει στιγματιστεί και πως ανυπομονεί για την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορούμενων, προκειμένου να μπορέσει να γυρίσει σελίδα στη ζωή της.

«Η αλήθεια είναι πως σήμερα είναι μια αρκετά δύσκολη μέρα για μένα, γιατί είναι η πρώτη φορά που το βίντεο θα παίξει στην αίθουσα. Μπροστά στην έδρα, στους δικηγόρους, στους κατηγορούμενους και φυσικά παρουσία μου. Είναι κάτι το οποίο γενικά με πληγώνει πάρα πολύ, κάτι το οποίο δε θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ. Και είναι και ο λόγος για τον οποίο έχω ζητήσει να είναι η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Γιατί κάτι τέτοιο δε θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν βασικά.

Όλο αυτό συνέβη πριν από 9 χρόνια σε μια κοπέλα μόλις 23 ετών, η οποία έχασε πραγματικά τη γη κάτω από τα πόδια της. Ήταν κάτι πάρα πολύ σκληρό, ήταν κάτι χυδαίο. Στιγματίστηκα και μέχρι σήμερα είναι κάτι το οποίο με κυνηγάει κι όσο κι αν θέλω να παριστάνω ότι είμαι καλά, η αλήθεια είναι πως δεν είμαι.

Πιστεύω πως στην Ελλάδα το 2026 ήρθε η στιγμή, το θύμα να σταματήσει να κρύβεται και ο θύτης πλέον να αναλάβει την ευθύνη, γιατί αυτό το πράγμα είναι κακούργημα. Καταστρέφει πραγματικά ζωές και εύχομαι πραγματικά να δοθεί παραδειγματική τιμωρία στους κατηγορούμενους και να υπάρχει Δικαιοσύνη για κάθε γυναίκα. Ανυπομονώ τόσο πολύ να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου, να τελειώσει όλο αυτό κι ελπίζω πραγματικά να επέλθει δικαίωση», είπε εμφανώς φορτισμένη.

«Μέχρι σήμερα νιώθω ότι ό,τι έχω κάνει είναι σαν να γυρνάει εναντίον μου, γιατί αναβιώνω την κατάσταση αυτή και αναζωπυρώνεται αυτή η υπόθεση ξανά και ξανά. Έχω τόσο πολύ ανάγκη για το παιδάκι μου και για μένα να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου και να αφήσω όλο αυτό το πράγμα πίσω», κατέληξε.

Δίκη revenge porn: Τεχνικό πρόβλημα με το επίμαχο βίντεο

Λίγο μετά την έναρξη της δίκης έγινε γνωστό πως προέκυψε τεχνικό πρόβλημα με την προβολή του επίμαχου βίντεο.

Eιδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno, η δίκη διεκόπη για λίγο μέχρι να αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα.

«Έχουμε δυστυχώς μια μικρή αναβολή. Αυτό σημαίνει ότι παρατείνεται η αγωνία, καθώς υπάρχει ένα τεχνικό θέμα και το βίντεο είναι... "κόλλησε" αυτό που λέμε, δεν παίζει. Όμως προσπαθούν οι άνθρωποι να το διορθώσουν. Φαντάζομαι ότι θα είναι ολιγόλεπτη η διακοπή», μετέδωσε η δημοσιογράφος του Mega.

