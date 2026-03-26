Ιωάννα Τούνη: «Δείχνω και τα δύσκολα και τα όμορφα»

Πηγή: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Δείτε βίντεο με τη γυμναστική που κάνει η influencer

Η Ιωάννα Τούνη προκάλεσε συζητήσεις στα social media μετά από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έδειξε την έκπληξη που της έκανε ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, ο οποίος της έστειλε μια ανθοδέσμη όταν αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τα σχέδιά τους για την ημέρα της εθνικής επετείου.

Παρότι το βίντεο είχε ρομαντικό χαρακτήρα, δεν έλειψαν τα επικριτικά σχόλια. Ένα από τα σχόλια που ξεχώρισαν ανέφερε ότι «δεν θα κουραστεί ποτέ να διαφημίζει την ευτυχία της».

Τούνη: Η εντυπωσιακή ανθοδέσμη από τον σύντροφό της - «Πόσο τυχερή νιώθω»

Η ίδια δεν άφησε την κριτική αναπάντητη. Μέσα από τα social media, θέλησε να δώσει τη δική της οπτική, επισημαίνοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια μοιράζεται με το κοινό της κάθε πτυχή της ζωής της όπωςτις δυσκολίες, τους χωρισμούς, τις δικαστικές υποθέσεις και τις απώλειες. Όπως τόνισε, η ζωή αποτελείται από μικρές στιγμές και θεωρεί εξίσου σημαντικό να αναδεικνύονται και οι θετικές πλευρές της.

Ιωάννα Τούνη: «Πώς νιώθεις στα 32 σου, όταν έχεις έναν υπέροχο σύντροφο»

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Σας δείχνω στα social εδώ και χρόνια όλη την πραγματικότητα, τις δυσκολίες, τους χωρισμούς, τα δικαστήρια, τις απώλειες, ΟΛΑ! Και η ζωή είναι στιγμές, οπότε θεωρώ ότι αξίζει να μοιραστώ και τα όμορφα».

@j.touni Πόσο τυχερή νιώθω🥹❤️🧿🧿🧿 #φοργιου #βαιραλ #jtouni #flowers

Η Ιωάννα Τούνη είναι γνωστή για την άμεση σχέση που διατηρεί με τους ακολούθους της, επιλέγοντας να επικοινωνεί ανοιχτά και χωρίς φίλτρα. Στο παρελθόν έχει αναφερθεί δημόσια σε σοβαρά προσωπικά ζητήματα, όπως η δικαστική της διαμάχη στην υπόθεση revenge porn, αλλά και ο χωρισμός της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Παράλληλα, μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της με τον γιο της, δείχνοντας μια πιο ανθρώπινη και ρεαλιστική πλευρά της ζωής της. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα φαίνεται να έχει επιλέξει μια πιο διακριτική στάση όσον αφορά την προσωπική της ζωή, κρατώντας χαμηλότερο προφίλ και περιορίζοντας την έκθεση του συντρόφου της στα social media.

