Ιωάννα Τούνη: «Πώς νιώθεις στα 32 σου, όταν έχεις έναν υπέροχο σύντροφο»

Ένα νέο βίντεο όλο νόημα μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, όπου είναι ιδιαίτερα ενεργή το τελευταίο διάστημα.

Σε αυτό, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μίλησε ανοιχτά για τις επιτυχίες της, δίνοντας παράλληλα τη δική της απάντηση στους επικριτές της, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, μπαίνουν στη διαδικασία να σχολιάζουν αρνητικά, επειδή δεν έχουν καταφέρει όσα εκείνη.

Στην ίδια δημοσίευση, η τρυφερή μανούλα αναφέρθηκε στους σημαντικότερους ανθρώπους της ζωής της, που δεν είναι άλλοι από τον σύντροφό της, Δημήτρη, και τον γιο της, Πάρη, οι οποίοι συμβάλλουν στην προσωπική της ευτυχία.

«Πώς νιώθεις στα 32 όταν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, μεγαλώνεις το πιο γλυκό μωρό του κόσμου, έχεις έναν υπέροχο σύντροφο, οι κολλητοί σου στέκονται σαν αληθινή οικογένεια, γυμνάζεσαι και προσέχεις την υγεία σου, έχεις δική σου επιτυχημένη εταιρία ρούχων, ετοιμάζεις νέα επιχειρηματικά projects, κάνεις επενδύσεις στο real estate λες και παίζεις monopoly, δεν σε νοιάζει καν το bank account σου, η μισή Ελλάδα σε αγαπάει και η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω», έγραψε στην ανάρτησή της.

Ενώ στη λεζάντα σημείωσε: «Υπάρχει άλλος λόγος που ενώ δεν ενοχλώ ποτέ κανέναν, είμαι το most loved αλλά παράλληλα hated άτομο στα social;».

Εδώ κι έναν χρόνο η Ιωάννα Τούνη ζει έναν θυελλώδη έρωτα με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, ο οποίος είναι επίσης επιχειρηματίας και δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης. Οι δυο τους είναι αχώριστοι, ενώ η influencer επισκέπτεται συχνά τα μαγαζιά του.

«Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από περισσότερα από 10 χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του», είχε αποκαλύψει παλαιότερα η πρώην παίκτρια του My Style Rocks.