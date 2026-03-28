Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν αρέσουμε σε όλους»

Η απάντηση για την κριτική, η έκρηξη στην Κύπρο και το μυστήριο με τον νονό

28.03.26 , 11:20 Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν αρέσουμε σε όλους»
Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν αρέσουμε σε όλους»/ ΟPEN
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψε από το Βελιγράδι μετά την μοναδική live εμφάνιση που πραγματοποίησε εκεί και στο αεροδρόμιο της Αθήνας, Ελ. Βενιζέλος τον «τσάκωσαν» οι τηλεοπτικές κάμερες των εκπομπών.

Ο γνωστός Έλληνας τραγουδιστής απάντησε για την αρνητική κριτική του Γιώργου Μουκίδη που είπε πρόσφατα: «Δεν ασχολούμαι με το «φαινόμενο» Αργυρός. Με τίποτα δεν θα έγραφα τραγούδι για τον Αργυρό».

«Καταλαβαίνω ότι δεν αρέσουμε σε όλους. Σε κάποιους αρέσουμε, σε κάποιους δεν αρέσουμε. Εγώ αυτό που κάνω είναι να ενώνω τον κόσμο με τη μουσική μου, αυτό έχω σκοπό να κάνω. Με χαμηλά το κεφάλι, χαμηλά την μπάλα, και να κοιτάμε το στόχο μας που είναι αυτό που μάθαμε όλα αυτά τα χρόνια» απάντησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τα αρνητικά σχόλια.

Η αντίδραση του Κ. Αργυρού για την έκρηξη στην Κύπρο

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στην έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο όπου επρόκειτο να εμφανιστεί στην Κύπρο.

«Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ και η ομάδα μου, λίγο, ξέρεις, ανησυχήσαμε στην αρχή (με την έκρηξη στην Κύπρο). Αλλά μετά μας ενημέρωσαν από τις αρχές ότι ήταν όλα υπό έλεγχο και νιώσαμε μια ασφάλεια. Από ό,τι καταλαβαίνω, διαλύθηκε και η τζαμαρία. Εγώ είμαι εδώ για να ενώνω τον κόσμο με τη μουσική μου, να μοιράζω αγάπη και να δίνω χαρά εκεί που μπορώ και να βοηθάω με οποιοδήποτε τρόπο. Και για τη χώρα μου και για τους ανθρώπους που το χρειάζονται» τόνισε ο καλλιτέχνης.

«Ο Akylas έχει μία πολύ ωραία φιγούρα. Τον θυμάμαι εγώ παλιά από το Voice και του εύχομαι καλή επιτυχία. Καταλαβαίνω το άγχος των παιδιών, όλων αυτών που είναι εκεί. Του εύχομαι να το νιώσει, να το αγαπήσει αυτό που κάνει εκεί πάνω, να μην αγχωθεί. Δηλαδή, ξέρεις, να το αγκαλιάσει όλο αυτό το πράγμα που κάνει. Και του εύχομαι με πολλή αγάπη καλή επιτυχία και είμαστε δίπλα τους» ανέφερε για την Eurovision.

Η οικογένεια και το δεύτερο παιδί

«Φαντάσου πόσο περίεργα νιώθω αυτή τη στιγμή, που λείπω τρεις μέρες από την οικογένειά μου και τον γιο μου, και ανυπομονώ να φτάσω γρήγορα σπίτι. Έρχεται η κόρη μας! Όλοι καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ. Γενικά όταν γίνεσαι γονιός, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον πλανήτη. Είμαστε πολύ τυχεροί. Καθίστε να γεννηθεί πρώτα το παιδί (και μετά θα δούμε τους νονούς)» πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του με την Αλεξάνδρα Νίκα.

