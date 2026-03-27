Χαμός στο Βελιγράδι: Ο Αργυρός τραγουδά και Τζόκοβιτς – Καλάθης αποθεώνουν!

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χάρισε μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση εκτός συνόρων, κατακτώντας το κοινό του Βελιγραδίου με τη σκηνική του παρουσία και τις μεγάλες επιτυχίες του.

Η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα ξεχωριστό μουσικό γεγονός, γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και έντονη συγκίνηση, με τον Έλληνα καλλιτέχνη να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική του και στο εξωτερικό.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους που βρέθηκαν για να τον απολαύσουν από κοντά ήταν και σπουδαία ονόματα του αθλητισμού, όπως ο παγκοσμίου φήμης τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς και ο διεθνής Έλληνας μπασκετμπολίστας Νικ Καλάθης.

Το «παρών» έδωσε και η δημοφιλής Σέρβα τραγουδίστρια Aleksandra Prijovic, γεγονός που ανέβασε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον της βραδιάς.

Το βράδυ της Πέμπτης, το «Lafayette» ήταν κατάμεστο, με τον κόσμο να διασκεδάζει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και να αποθεώνει τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε κάθε του εμφάνιση.

Ο καλλιτέχνης παρουσίασε ένα πλούσιο πρόγραμμα, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια που έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα με έντονο ελληνικό «άρωμα» που κέρδισε το κοινό.

Σε μια ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε τον λόγο από το μικρόφωνο και θέλησε να καλωσορίσει και να τιμήσει δημόσια τους δύο κορυφαίους αθλητές.

Ζήτησε από το κοινό να τους χειροκροτήσει, με την ανταπόκριση να είναι άμεση και θερμή, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν την Ελλάδα με τη Σερβία, τονίζοντας τη διαχρονική φιλία των δύο λαών.

Η εμφάνιση αυτή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη διεθνή απήχηση του καλλιτέχνη, αλλά και τη δύναμη της ελληνικής μουσικής να ενώνει ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, δημιουργώντας κοινές στιγμές διασκέδασης και συναισθήματος.