Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Το σπάνιο κλικ με τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου είχε αναπτύξει μια πολύ δυνατή σχέση με τη μαμά της, Ζωή Λάσκαρη, η παρουσία της οποίας θα της λείπει απεριόριστα, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Η ίδια μοιράστηκε μια σπάνια φωτογραφία με την αείμνηστη μητέρα της, αποκαλύπτοντας την αγάπη που μοιράζονταν για τα ταξίδια, τα οποία έβλεπαν ως εμπειρίες ζωής. Όπως έγραψε, οι δυο τους αγαπούσαν ιδιαίτερα τις περιπέτειες, καθώς και το να γνωρίζουν καινούριους ανθρώπους και μέρη.

«Καλημέρα. Αυτή η φωτογραφία είναι από το καλοκαίρι του 2002 στο Μονακό. (πολύ πριν οι «selfie» γίνουν μόδα! τότε με μηχανές μίας χρήσης ή κανονικές!). Συγκεκριμένα στο Sass cafe. Κάνω ξεκαθάρισμα σε φωτογραφίες και βρήκα αυτήν (και πολλές άλλες!) από τα ταξίδια που κάναμε. Τα περισσότερα ήταν εκτός Ευρώπης. Έτυχε τώρα να βρω αυτήν την φωτογραφία. Κάναμε πολλά ταξίδια. Φεύγαμε και δεν κλείναμε εισιτήριο επιστροφής. Μας άρεσαν πολύ τα ταξίδια, οι περιπέτειες, να γνωρίζουμε καινούργιους ανθρώπους και μέρη. Να ζούμε στην κάθε χώρα σαν τους ντόπιους. Δεν έχω μάθει δηλαδή να ταξιδεύω σαν τουρίστρια. Απεχθάνομαι.

Ταξιδιώτες ΖΩΗΣ και ψυχής. Κρατάω αυτά όλα τα ταξίδια σαν θησαυρό στην καρδιά και στην ψυχή μου. Όλες αυτές οι εμπειρίες με διαμόρφωσαν.

Το να ταξιδεύεις και να ζεις την χώρα και να ανακαλύπτεις μυρωδιές, μέρη και ανθρώπους είναι συναρπαστικό! Ανοίγει το μυαλό σου. Αγαπώ να χάνομαι σε χώρες. Αγαπώ να γεμίζω από εμπειρίες. Με αυτό δημιουργείς. Το να ταξιδεύεις είναι τέχνη. Όχι επίδειξη. Είτε ταξιδεύεις στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό να θυμάσαι πάντα πως χρειάζεται να αφεθείς…..

Για να μπορέσεις να σε βρεις…. κάπου αλλού. Δηλαδή να εξελιχθείς! Δεν «πας» κάπου για να παραμείνεις ίδιος. Πας για να μορφωθείς. Είναι μόρφωση τα ταξίδια. Ανακαλύπτοντας μέρη…. Ανακαλύπτεις εσένα!», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

Η σπουδαία ηθοποιός μπορεί να απεβίωσε στις 18 Αυγούστου 2017, ωστόσο, μέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων που την αγάπησαν και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή της, η μνήμη της θα μένει πάντα ζωντανή.