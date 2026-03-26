Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή τούρτα για τα 8α γενέθλια του γιου της

Η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης υποδέχτηκαν φίλους και συγγενείς στο σπίτι τους για να γιορτάσουν τα 8α γενέθλια του γιου τους, Σάββα. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη χαρά, παιχνίδι και αγάπη, με κάθε λεπτομέρεια του πάρτι να φροντίζεται με μεράκι για τον μικρό εορτάζοντα.

Στο κέντρο της προσοχής βρέθηκε η τούρτα, εμπνευσμένη από τον Ολυμπιακό, την αγαπημένη ομάδα του Σάββα, η οποία αντανακλούσε την αγάπη που του έχει μεταδώσει ο πατέρας του για τον ποδοσφαιρικό κόσμο των ερυθρόλευκων.

Η Δούκισσα Νομικού δεν έκρυψε την τρυφερότητά της, απαθανατίζοντας μια στιγμή που δίνει ένα φιλί στον γιο της, ενώ η μικρότερη αδερφή του, Αναστασία, ήταν πάντα δίπλα του. Στην ανάρτησή της στα social media, η Δούκισσα έγραψε με συγκίνηση: «Χρόνια πολλά ήλιε μου».

Η αγάπη της οικογένειας για τον Ολυμπιακό φαίνεται ότι περνά από γενιά σε γενιά. Μόλις τον προηγούμενο μήνα, ο Δημήτρης και ο Σάββας βρέθηκαν μαζί στο γήπεδο Καραϊσκάκη, παρακολουθώντας τον μεγάλο αγώνα των αιώνιων αντιπάλων.

Μπαμπάς και γιος στο γήπερδο για τον Ολυμπιακό/NDP

Ο μικρός φορούσε τα ερυθρόλευκα χρώματα με υπερηφάνεια, ζώντας από κοντά τη μαγεία του ποδοσφαίρου και την ένταση του γηπέδου, σε μια εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του.

Το όνομα του Σάββα έχει μεγάλη σημασία για την οικογένεια. Φέρει το όνομα του παππού του, Σάββα Θεοδωρίδη, διεθνούς ποδοσφαιριστή και επίτιμου προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τιμώντας την οικογενειακή παράδοση και τη σύνδεση με τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Το πάρτι ήταν γεμάτο γέλια, παιχνίδια και συγκινητικές στιγμές, δείχνοντας πόσο σημαντικές είναι για την οικογένεια οι αξίες της αγάπης, της σύνδεσης και της χαράς.

Κάθε λεπτομέρεια, από τα παιχνίδια με τους φίλους μέχρι τη στιγμή που ο Σάββας έσβησε τα κεράκια της τούρτας, είχε στόχο να δημιουργήσει αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη του μικρού και σε όλη την οικογένεια.

Για τη Δούκισσα Νομικού και τον Δημήτρη Θεοδωρίδη. η οικογένεια και οι όμορφες στιγμές με τα παιδιά παραμένουν η αληθινή προτεραιότητά τους.