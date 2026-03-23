«Ξέρεις Πολλούς;»: Η νέα επιτυχία του Πάνου Κιάμου με άρωμα σύγχρονου έρωτα

Επιστρέφει με δυνατή μπαλάντα και κινηματογραφικό video

Ο Πάνος Κιάμος συνεχίζει ακάθεκτος την επιτυχημένη δισκογραφική του πορεία, παρουσιάζοντας το νέο του τραγούδι «Ξέρεις Πολλούς;», ένα κομμάτι που μιλά για τον έρωτα στη σύγχρονη εποχή και τις προκλήσεις των σχέσεων.

 

Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Βίκυ Χασούρα, δημιουργώντας μια δυναμική μπαλάντα με έντονο συναίσθημα και αμεσότητα, που αναδεικνύει την ερμηνευτική δύναμη του καλλιτέχνη.

Η κυκλοφορία από την Panik Records συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο music video, κινηματογραφικής αισθητικής, το οποίο εστιάζει στον τρόπο που βιώνονται σήμερα οι ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα από οκτώ διαφορετικά ραντεβού, παρουσιάζεται μια πραγματικότητα όπου οι επιλογές είναι πολλές και οι άνθρωποι αλλάζουν συντρόφους με την ίδια ευκολία που αλλάζουν περιεχόμενο στα social media.

Ο Πάνος Κιάμος εμφανίζεται στο video ως αφηγητής, παρακολουθώντας τις ιστορίες να ξεδιπλώνονται και λειτουργώντας σαν ένας διακριτικός σχολιαστής της σύγχρονης ερωτικής πραγματικότητας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Παπαδάκος, δίνοντας μια καλλιτεχνική και σύγχρονη οπτική στο concept.

 

Παράλληλα, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρίσκεται σε δημιουργική φάση, καθώς ετοιμάζει το νέο του ολοκληρωμένο άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το προσεχές διάστημα.

