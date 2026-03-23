Ο σωσίας του Brad Pitt αποκαλύπτει όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες

Τα γυρίσματα του Brad Pitt στην Ελλάδα, για την ταινία «The Riders», ολοκληρώθηκαν και ο Έλληνας σωσίας του, Άρης Κόντος, μίλησε για τις backstage στιγμές που είχε με τον χολυγουντιανό σταρ.

«Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος, είναι τελείως χαλαρός. Έκανε συνέχεια πλάκα. Πολύ καλός με το παιδάκι που έπαιζε είναι η Coco Greenwood, μια τρομερή ηθοποιός Αυστραλή. Και με το προσωπικό είναι πολύ φιλικός, πολύ καλός», είπε για τον Μπραντ Πιτ, ο Άρης Κόντος που βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Το Πρωινό.

Όπως εξήγησε, ο ίδιος έπρεπε να είναι σε σκηνές για να τις κάνει ο σκηνοθέτης τέλειες, καθώς ο Πιτ έπρεπε να μάθει τα λόγια του και ο χρόνος ήταν περιορισμένος. «Έπρεπε η κάμερα να μπει τέλεια πάνω στον Πιτ όταν έμπαινε, οπότε μου δίνει οδηγίες και ο σκηνοθέτης και ο Πιτ για το πώς κάθομαι στην καρέκλα, για το πώς μιλάω με τη μικρή, για το πώς κινούμαστε, γιατί έπρεπε να κάνω κίνηση. Ήταν δύσκολα γυρίσματα, ήταν 12 με 14 ώρες την ημέρα», παραδέχτηκε.

Όποτε έμπαινα μου λέγε «how's it going brother»

«Ήταν πάρα πολύ φιλικός κι αυτός και η μακιγιέζ του που τη γνώρισα», συμπλήρωσε.

O Brad Pitt στα γυρίσματα της ταινίας του στην Ελλάδα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Άρης Κόντος αποκάλυψε επίσης πως μιλούσαν για λίγο στo break, ωστόσο όταν το break ήταν μισάωρο, ο Μπραντ Πιτ έφευγε για να μάθει τα λόγια.

«Ήταν δύσκολη δουλειά, ήταν απαιτητικό το σενάριο, ήταν απαιτητικά τα γυρίσματα, ήταν περίεργες οι καιρικές συνθήκες. Το πιο δύσκολο γύρισμα ήταν στην Πεντέλη, γιατί ο καιρός ήταν πάρα πολύ κρύος και φυσούσε», πρόσθεσε.

«Του Brad Pitt του άρεσε πολύ η Ελλάδα, απλώς δεν περίμενε ότι θα είχε τόσο κρύο. Σε κάποια γυρίσματα είχαμε σόμπες και ερχόταν και αυτός και ζέσταινε τα χέρια του», αποκάλυψε.

Ο σωσίας του Πιτ εξήγησε επίσης πως δεν ήταν κασκαντέρ, πως η παραγωγή χρειαζόταν ηθοποιό καθώς και πως στον έναν μήνα έμαθε πολλά, σαν να έκανε εντατικά μαθήματα.

Ποιος είναι ο Άρης Κόντος

Ο Άρης Κόντος γεννήθηκε στη Ρουμανία από Έλληνα πατέρα και Ρουμάνα μητέρα. Οι γονείς του γνωρίστηκαν στη Ρουμανία, όταν ο πατέρας του σπούδαζε ιατρική εκεί. Έζησε στη Ρουμανία ως τα 6 του χρόνια και μετά ήρθε στην Ελλάδα. Μετά το Λύκειο έκανε ηχοληψία και μετά άρχισε να ταξιδεύει για περίπου 10 χρόνια. Εργάστηκε ως μοντέλο στη Νέα Υόρκη, τον Καναδά και μετά έκανε δεύτερη σχολή Ψυχολογία.

«Την ηθοποιία την αγαπούσα από μικρό παιδί. Οι πιο ευτυχισμένες στιγμές μου ήταν όταν πήγαινα με τον πατέρα μου στο βίντεο κλαμπ. Τρελαίνομαι και ακόμα να νιώσω τόσο ευτυχής. Όταν έκανα μόντελινγκ στη Νέα Υόρκη, έκανα και μαθήματα υποκριτικής, δηλαδή πάντα ξέκλεβα χρόνο. Οπότε πάντα ήμουν ηθοποιός από μικρό παιδί», εξήγησε ο Άρης Κόντος.

Τέλος, ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι από τα σχολικά του χρόνια του έλεγαν ότι μοιάζει με τον Brad Pitt. «Ό,τι κι αν έκανα, με παρομοιάζουν είτε κοντό είτε μακρύ μαλλί», είπε.