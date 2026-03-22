Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»

Η αποκάλυψη για το σοβαρό χειρουργείο που χρειάστηκε να κάνει ο γιος της

Πηγή: Φωτογραφία NDP - Ανδρέας Νικολαρέας
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βαλέρια Χοψονίδου αποκάλυψε ότι ο γιος της χρειάστηκε σοβαρή χειρουργική επέμβαση λόγω κρανιοσυνοστέωσης.
  • Η διάγνωση έγινε μετά από υπέρηχο, παρά τις αρχικές καθησυχαστικές απαντήσεις των γιατρών.
  • Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε 2,5 μήνες πριν και διήρκεσε πέντε ώρες, με τον γιο της να αναρρώνει επιτυχώς.
  • Η κρανιοσυνοστέωση είναι συγγενής ανωμαλία που απαιτεί χειρουργική διόρθωση για την αποφυγή παραμορφώσεων στο κρανίο.
  • Η Χοψονίδου τόνισε τη σημασία του μητρικού ενστίκτου στην αναγνώριση του προβλήματος.

Πριν από 8 μήνες, η Βαλέρια Χοψονίδου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον θεατρικό παραγωγό Αντώνη Βλωτιδέλλη.

Η γνωστή σχεδιάστρια αθλητικών ρούχων αποκάλυψε, μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok, ότι ο γιος της χρειάστηκε, πριν από 2,5 μήνες, να υποβληθεί σε ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο.

Παρότι όλοι γύρω της ήταν καθησυχαστικοί, εκείνη αισθανόταν πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Έτσι, αποφάσισε να το ψάξει περισσότερο, ανακαλύπτοντας ότι το αγοράκι της είχε κρανιοσυνοστέωση.

«Κάνουμε τον υπέρηχο και μου λέει ότι υπάρχει υποψία για κρανιοσυνοστέωση - Μου κόπηκαν τα πόδια»

«Πώς ο μπέμπης μου χρειάστηκε να κάνει ένα σοβαρό χειρουργείο πριν 2-2,5 μήνες περίπου όταν ήταν ακριβώς 5,5 μηνών. Ο μπέμπης το πρόβλημα που είχε λέγεται κρανιοσυνοστέωση. Στους τελευταίους υπερήχους, πριν γεννήσω μου φαινόταν κάπως περίεργο το κεφάλι. Το έλεγα στον γιατρό μου και μου έλεγε να μην ανησυχώ γιατί δεν υπάρχει τίποτα, η περίμετρος του κεφαλιού ήταν φυσιολογική, όπως και όλα.

Γεννάω. Με το που γεννάω, και άρχισα να παρατηρώ το μωρό μέρα με τη μέρα, το κεφάλι πάλι μου φαινόταν περίεργο και πιο συγκεκριμένα το μέτωπο. Το συζητούσα με τον άντρα μου, με την οικογένειά μου, με την αδελφή μου που έχει κάνει και έξι παιδιά και έχει τέτοια εμπειρία, μου έλεγε να ηρεμήσω και μου έδινε δικά της παραδείγματα που όντως έτσι ήταν. Όμως εμένα με έτρωγε για κάποιο λόγο. 

Το συζήτησα με την παιδίατρο που μου είπε ότι το βλέπει αυτό που λέω, αλλά να το δούμε στους 3 μήνες αν θα έχει φτιάξει και πώς θα είναι σε εκείνη τη φάση. Της το έλεγα όμως κάθε φορά που την έβλεπα. Δε μπορούσα να ηρεμήσω με τίποτα. Είχα φάει σκάλωμα…Αφού ήρθε εκείνη η ώρα, μίλησα με την παιδίατρο και πήγαμε σε έναν νευρολόγο που μας έβαλε να κάνουμε έναν υπέρηχο. Εγώ πήγαινα απλά για να ηρεμήσει το μέσα μου. Δεν περίμενα να ακούσω ότι κάτι έχει το παιδί», αναφέρει στο βίντεό της η Βαλέρια Χοψονίδου.

Στη συνέχεια, περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, όταν ο υπέρηχος του μωρού της δε βγήκε καθαρός: «Κάνουμε τον υπέρηχο και μου λέει μέσα σε ένα λεπτό ότι υπάρχει υποψία για κρανιοσυνοστέωση, ότι θα χρειαστεί να γίνει αξονική και αν επιβεβαιωθεί, να γίνει επέμβαση. Μου κόπηκαν τα πόδια. Του είπα ότι δεν καταλάβαινα τι μου λέει και ζήτησα να μου εξηγήσει με απλά λόγια τι είναι αυτό για να καταλάβω τι έχει το παιδί μου…

Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση. Το μάθαμε λίγο πριν την παραμονή Χριστουγέννων… Μέχρι να γίνει η επέμβαση, κάθε μέρα για μένα ήταν εφιάλτης…Περάσαμε πάρα πολύ άσχημα, προσπαθούσαμε να σταθούμε ψυχολογικά… Το χειρουργείο ήταν πολλές ώρες, κράτησε πέντε ώρες… Μετά έκανε τρεις ώρες να συνέλθει από τη νάρκωση, που είναι σπάνιο, συνήθως χρειάζεται μια ώρα… Ένα θα σας πω, το παιδί δεν είχε τίποτα μετά…». 

Καταλήγει λέγοντας ότι η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και ότι ο γιος της χαίρει σήμερα άκρας υγείας: «Σήμερα 2,5 μήνες μετά είναι όλα φυσιολογικά, όλα τέλεια…Τελικά, αυτό τη μητρικό ένστικτο είναι το πιο σημαντικό από όλα». 

Τι είναι η κρανυοσυνοστέωση

Η κρανιοσυνοστέωση είναι μια συγγενής ανωμαλία όπου μία ή περισσότερες ραφές (αρθρώσεις) μεταξύ των οστών του κρανίου ενός βρέφους κλείνουν (συνοστεώνονται) πρόωρα, πριν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εγκεφάλου. Αυτό εμποδίζει τη φυσιολογική επέκταση του κρανίου, προκαλώντας παραμόρφωση στο σχήμα του κεφαλιού (π.χ. σκαφοκεφαλία, πλαγιοκεφαλία) και σπανιότερα αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση, απαιτώντας συνήθως χειρουργική διόρθωση. 

 

