Βαλέρια Χοψονίδου: Η γλυκιά φωτογραφία με τον γιο της

Πριν από έναν μήνα γέννησε το πρώτο της παιδί και πλέει σε πελάγη ευτυχίας

Βαλέρια Χοψονίδου: «Πριν δυο χρόνια είχα μια εγκυμοσύνη»
Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Βαλέρια Χοψονίδου μετά τον ερχομό του πρώτου της παιδιού.

Σήμερα το πρωί ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία τρυφερή φωτογραφία που κρατούσε το χεράκι του μωρού της.

Βαλέρια Χοψονίδου: Η γλυκιά φωτογραφία με τον ενός μήνα γιο της

Η Βαλέρια Χοψονίδου έγινε για πρώτη φορά μητέρα στις 25 Ιουλίου φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Αντώνη Βλωτιδέλλη.

Βαλέρια Χοψονίδου: Δείχνει το σώμα της τέσσερις μέρες μετά τη γέννα!

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους την προσωπική της διαδρομή προς τη μητρότητα, ευχαριστώντας δημόσια τους γιατρούς που τη στήριξαν σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όπως αποκάλυψε, η πορεία αυτή δεν ήταν εύκολη, καθώς πέρασε από πολλές εξετάσεις και βρισκόταν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. 

«Για μένα ήταν ένας δύσκολος δρόμος, με πολλές εξετάσεις, με πολύ στενή παρακολούθηση από τους γιατρούς μου και με μία μεγάλη ανηφόρα που στο τέλος τα καταφέραμε και πλέον ζω το απόλυτο όνειρο» είχε εξομολογηθεί η Βαλέρια Χοψονίδου.

Η Βαλέρια Χοψονίδου είναι σχεδιάστρια μόδας με τη δική της συλλογή ρούχων κι αδερφή της πρώην Σταρ Ελλάς, Ολυμπίας Χοψονίδου. Έχει επίσης συμμετάσχει στον τέταρτο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης Survivor. Ο σύζυγός της, Αντώνης Βλωτιδέλλης, είναι θεατρικός επιχειρηματίας. 

Η Βαλέρια Χοψονίδου με τον σύζυγό της, Αντώνη Βλωτιδέλλη

Η Βαλέρια Χοψονίδου με τον σύζυγό της, Αντώνη Βλωτιδέλλη / Φωτογραφία Instagram
ΒΑΛΕΡΙΑ ΧΟΨΟΝΙΔΟΥ
