Έρχεται το νέο λαϊκό κομμάτι της Τίνας Μελά: «Να ζήσετε αγάπη μου»

Ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα, πάθος και αυθεντική λαϊκή έκφραση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.02.26 , 22:42 Πέθανε η Καίτη Βουτσάκη: «Πολλοί τη θεωρούσαν νεκρή εδώ και χρόνια»
27.02.26 , 22:20 Νέα Ιωνία: Μαϊμού Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ Κάνει Βόλτες Σε Σπίτι Ηλικιωμένης
27.02.26 , 22:10 Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
27.02.26 , 21:56 Μιλάνο: Εκτροχιασμός τραμ στο κέντρο της πόλης- Ένας νεκρός & 39 τραυματίες
27.02.26 , 21:41 Η προκλητική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ
27.02.26 , 21:38 Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές
27.02.26 , 21:21 67χρονη πέθανε από ανακοπή - Προηγήθηκε η πτώση της στο «Ελ. Βενιζέλος»
27.02.26 , 21:18 Κλήρωση Eurojackpot 27/2: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 73.000.000 ευρώ
27.02.26 , 21:15 Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
27.02.26 , 20:31 Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού με το βλέμμα στο Ιράν
27.02.26 , 20:30 Τέμπη: Πάνω από 90 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο
27.02.26 , 20:22 Ο Φρανκ Μάρτιν σε νέα αποστολή – Transporter 2 στο Star
27.02.26 , 20:22 Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»
27.02.26 , 20:09 Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος που έκανε τον Χρήστο να «κολλήσει»
27.02.26 , 19:51 Ford: Τα ηλεκτρικά...«μωρά» της στην πίστα του Le Mans
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
Άρωμα μαχλεπιού και γέλια: Η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζει τσουρέκια
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τίνα Μελά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τίνα Μελά θα κυκλοφορήσει το νέο της τραγούδι "Να ζήσετε αγάπη μου" στο YouTube.
  • Η μουσική είναι του Χρήστου Χιώνη και οι στίχοι του Πάνου Ανδριτσάκη.
  • Το κομμάτι εκφράζει συναισθήματα έρωτα, απώλειας και εσωτερικής δύναμης.
  • Η ερμηνεία της Μελά προσθέτει ένταση και αλήθεια στο τραγούδι.
  • Η ενορχήστρωση συνδυάζει το σύγχρονο λαϊκό στοιχείο με αυθεντικές ελληνικές μελωδίες.

Το προσεχές διάστημα η εκρηκτική Τίνα Μελά θα παρουσιάσει στο youtube το νέο της τραγούδι με τίτλο «Να ζήσετε αγάπη μου», ένα κομμάτι γεμάτο συναίσθημα, πάθος και αυθεντική λαϊκή έκφραση.

Τη μουσική του υπογράφει ο Χρήστος Χιώνης, δημιουργώντας μια μελωδία που «μένει» από το πρώτο άκουσμα, ενώ τους στίχους έχει γράψει ο Πάνος Ανδριτσάκης, αποτυπώνοντας με λόγια απλά αλλά ουσιαστικά τα συναισθήματα ενός έρωτα που αφήνει το αποτύπωμά του στην ψυχή.

Τίνα Μελά

Το «Να ζήσετε αγάπη μου» είναι ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στη συγκίνηση και τη δύναμη. Με τη χαρακτηριστική ερμηνεία της Τίνας Μελά, το κομμάτι αποκτά ένταση και αλήθεια, μιλώντας για την αγάπη, την απώλεια και την εσωτερική δύναμη που γεννιέται μέσα από τα πιο βαθιά συναισθήματα.

Η ενορχήστρωση αναδεικνύει το σύγχρονο λαϊκό στοιχείο, ενώ η φωνή της ερμηνεύτριας δίνει ξεχωριστό χρώμα και ταυτότητα στο τραγούδι, καθιστώντας το ιδανικό για όσους αγαπούν τις αυθεντικές ελληνικές μελωδίες.

 

@tina.mela Να το βγάλω …; #performance #newsong #artist #greektikok ♬ πρωτότυπος ήχος - Tina Mela
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΙΝΑ ΜΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top