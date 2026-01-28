Η ξεχασμένη τραγωδία που έκανε τον Puff Daddy (Sean Combs) διάσημο

Πού βρίσκεται σήμερα ο άλλοτε βασιλιάς της ραπ σκηνής P Diddy

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ap images
P. Diddy: «Τα ονόματα των συνεργών του θα σας σοκάρουν» δήλωσε ο δικηγόρος των φερόμενων θυμάτων του ράπερ / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Netflix κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο το ντοκιμαντέρ «Sean Combs: Η Ώρα της Αλήθειας» (Sean 'Diddy' Combs: The Reckoning), που παρουσιάζει την άνοδο και την πτώση του 56χρονου, σήμερα, Σον Κομπς, γνωστού και ως Diddy ή Puff Daddy.

Diddy: Αθώος για sex trafficking & εγκληματική οργάνωση - Γλίτωσε τα ισόβια

Η εν λόγω σειρά περιλαμβάνει σπάνιο αρχειακό υλικό, συνεντεύξεις από τον κύκλο του, ενώ αναλύει τις σοβαρές κατηγορίες εναντίον του ανά τα έτη, τις δικαστικές του περιπέτειες και καταδίκες. Ξεκινάει λοιπόν με ένα περιστατικό στις αρχές της καριέρας του ως promoter της χιπ χοπ σκηνής, που τον έφερε άθελά του στο φως της δημοσιότητας.

Ο Diddy / Φωτογραφίες: Ap Images

Ο Diddy / Φωτογραφίες: Ap Images

Puff Daddy: Η τραγωδία που έκανε διάσημο τον καλλιτέχνη της χιπ χοπ 

Το 1991 στο City College της Νέας Υόρκης (CCNY) ο "Puffy" που είχε ταλέντο και πάθος για τη διοργάνωση μεγάλων events, ανακοίνωσε, μαζί με τον γνωστό ράπερ και μέντορά του Heavy D, έναν αγώνα μπάσκετ για φιλανθρωπικό σκοπό ανάμεσα σε αστέρες της τότε χιπ χοπ και R&B σκηνής.

Εκείνη την εποχή ήταν της μόδας η είσοδος στις συναυλίες με "ντου". Μαζεύτηκαν λοιπόν πολλοί φαν, που δεν είχαν εισιτήριο, και προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο σπρώχνοντας τις κλειστές πόρτες.

Οι φαν ποδοπατήθηκαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 9 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 29.

Όταν το κοινό ποδοπατήθηκε σε φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ 

  • Το περιστατικό: Στις 28 Δεκεμβρίου 1991, πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ με διασημότητες και αστέρες της χιπ-χοπ στο City College της Νέας Υόρκης στο Χάρλεμ.
  • Η αιτία: Περίπου 5.000 άτομα προσπάθησαν να μπουν σε ένα γυμναστήριο σχεδιασμένο για 2.730 άτομα, σύμφωνα με αναφορές των The New York Times και CNN.

Κάσι Βεντούρα: Τρίτο παιδί εν μέσω της δικαστικής διαμάχης με τον Diddy

Ο Σον "Diddy" Κομπς αποδέχεται το βραβείο για τη συνολική προσφορά ζωής στα BET Awards το 2022, στο Microsoft Theater στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία: Ap Images

Ο Σον "Diddy" Κομπς αποδέχεται το βραβείο για τη συνολική προσφορά ζωής στα BET Awards το 2022, στο Microsoft Theater στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία: Ap Images
  • Η τραγωδία: Οι πόρτες που οδηγούσαν στο γυμναστήριο άνοιγαν προς τα μέσα και μπλοκαρίστηκαν καθώς το πλήθος πίεζε. Αυτό προκάλεσε συμφόρηση, με αποτέλεσμα να ποδοπατηθούν και να χάσουν τη ζωή τους εννέα άτομα και να τραυματιστούν άλλα 29.
  • Οι συνέπειες: Μια έκθεση που ανατέθηκε από τον τότε δήμαρχο της Νέας Υόρκης, David Dinkins, με τίτλο «Αποτυχία Ευθύνης», επέκρινε έντονα τους διοργανωτές (συμπεριλαμβανομένου του Κομπς) για ανεπαρκή ασφάλεια και κακή διαχείριση της εκδήλωσης.
  • Επίδραση στη φήμη: Παρόλο που η τραγωδία έφερε αρνητική δημοσιότητα, ανέβασε σημαντικά το προφίλ του νεαρού διοργανωτή, του οποίου το όνομα ήταν παντού στις ειδήσεις σε σχέση με το φρικτό γεγονός. Οι οικογένειες των θυμάτων υπέβαλαν αγωγές, οι οποίες διευθετήθηκαν το 1998, με τον Κομπς να πληρώνει 750.000 δολάρια, ένα μέρος της συνολικής αποζημίωσης που εκδικάστηκε, ύψους $3,8 εκατομμυρίων.

Κάποιοι σύγχρονοί του καλλιτέχνες πίστευαν ότι η τραγωδία θα έπρεπε να είχε τερματίσει την καριέρα του, αντίθετα έγινε μια καθοριστική, αν και σκοτεινή, στιγμή στην πρώιμη άνοδό του στη μουσική βιομηχανία.

Δίκη Diddy: Η συγκλονιστική κατάθεση της πρώην συντρόφου του Cassie Ventura

Ο Puff Daddy / Φωτογραφία: Ap Images

Ο Puff Daddy / Φωτογραφία: Ap Images

Πού βρίσκεται σήμερα ο Sean Combs

Ο Sean Combs σήμερα βρίσκεται στη φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ όπου εκτίει την ποινή του, καθώς έχει καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση για trafficking και συμμετοχή σε πορνεία, ενώ του έχει επιβληθεί και χρηματική ποινή 500.000 δολαρίων.

Αρχικά, η ημερομηνία αποφυλάκισής του ήταν η 8η Μαΐου 2028, ωστόσο, η ημερομηνία αυτή έχει πλέον μετατεθεί για τις 4 Ιουνίου του 2028, αφού, σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, φέρεται να πιάστηκε να καταναλώνει αλκοόλ. Ο δικηγόρος του διέψευεσε τα δημοσιεύματα, αναφέροντας ότι: «Κυκλοφορούν αρκετές ψευδείς και απερίσκεπτες αναφορές σχετικά με τον Diddy. Δεν έχει παραβιάσει κανέναν κανονισμό της φυλακής. Η νηφαλιότητα και η αυτοπειθαρχία του παραμένουν προτεραιότητες και τις λαμβάνει σοβαρά υπόψη».

Παράλληλα, σύμφωνα με το CBS News, o Sean Combs φέρεται να παραβίασε ξανά κανονισμό όταν πραγματοποίησε τηλεφωνική κλήση από τη φυλακή, κάτι που απαγορεύεται ρητά. Ο δικηγόρος του, για το συγκεκριμένο συμβάν, ανέφερε ότι: «Ο πελάτης μου συμμετέχει στο πρόγραμμα απεξάρτησης κι εργάζεται στη βιβλιοθήκη στο παρεκκλήσι της φυλακής. Η τηλεφωνική κλήση έγινε από δικηγόρο και προστατεύεται από το δικηγορικό απόρρητο».

