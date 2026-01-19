Γεωργίου - Χριστοδούλου: Αναβάλλεται η βάπτιση της κόρης τους

«Μας τα χάλασε ο Κούλλης...»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.01.26 , 13:18 Τζώρτζια Βαϊνά: H matchy matchy εμφάνιση με την 5χρονη κόρη της στο κέντρο
19.01.26 , 13:07 Σταμάτης Φασουλής για J2US: «Έχω κάνεις συζητήσεις, δεν έχω υπογράψει»
19.01.26 , 13:02 Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποιοι βρέθηκαν στη Μητρόπολη
19.01.26 , 12:39 MasterChef: Οι auditions συνεχίζονται - «Αν βρει κόκαλο, τελείωσε»
19.01.26 , 12:17 UM Rockville 125: Δείτε την τιμή του
19.01.26 , 12:00 Εξαφάνιση Λόρα: Δύο χρόνια προετοίμαζε τη φυγή της
19.01.26 , 11:56 Γρίπη Α: «Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα - Να εμβολιαστούμε»
19.01.26 , 11:48 Δανάη Παππά: «Αν έρθει ένας νέος έρωτας, θα είμαι πολύ επιφυλακτική»
19.01.26 , 11:15 MORE: Κατασκεύασε 3 ανεξάρτητα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
19.01.26 , 11:14 «ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΔΕΣΜΟΙ» στη σκηνή του ΠΛΥΦΑ – 7Α
19.01.26 , 10:52 Παίκτης του Ρουκ Ζουκ φλέρταρε την Ελένη Χατζίδου
19.01.26 , 10:52 Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της
19.01.26 , 10:45 Αθηνά Οικονομάκου: Παντρεύεται τον Ιούνιο στην Πάρο με τον Μπρούνο Τσερέλα
19.01.26 , 10:38 Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Εδώ και 40 λεπτά ακούω “σε 10 είμαι έτοιμη”»
19.01.26 , 10:21 Δήμητρα Ματσούκα: Συγκινήθηκε με την έκπληξη στο θέατρο για τα γενέθλιά της
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό - Τι ζήτησε από τους ρεπόρτερ
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποιοι βρέθηκαν στη Μητρόπολη
Εξαφάνιση Λόρα: Δύο χρόνια προετοίμαζε τη φυγή της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρέας Γεωργίου: «Ό,τι κοροιδεύαμε με τη Σιμώνη το κάναμε - Θέλουμε 3-4 παιδιά» / Βίντεο: Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου διανύουν μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους, καθώς απολαμβάνουν τον νέο τους ρόλο ως γονείς, έχοντας στο πλευρό τους την κόρη τους, που έχει ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που εδώ και χρόνια κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, είχε ξεκινήσει ήδη τις προετοιμασίες για τη βάφτιση του παιδιού του, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για την άνοιξη.

Ανδρέας Γεωργίου: Ταΐζει την 4 μηνών κόρη του μπροστά στο στολισμένο δέντρο

Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Το καλοκαίρι η βάπτιση της κόρης τους

Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Το καλοκαίρι η βάπτιση της κόρης τους

Γεωργίου - Χριστοδούλου: Ρομαντική απόδραση στη Ρώμη πριν τα Χριστούγεννα

Την αποκάλυψη είχε κάνει πριν από λίγο καιρό ο Κούλλης Νικολάου μέσα από δηλώσεις του. Ωστόσο, τα σχέδια άλλαξαν, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Ανδρέας Γεωργίου σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Sunday Night» με τη Χριστιάνα Αριστοτέλους. Ο δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Η Γη της Ελιάς» αποκάλυψε πως η βάφτιση της κόρης τους μεταφέρεται τελικά για το καλοκαίρι.

Ένας από τους βασικούς λόγους της αναβολής είναι η επικείμενη απουσία του Κούλλη Νικολάου, ο οποίος αποτελεί πολύ στενό φίλο και συνεργάτη του Ανδρέα Γεωργίου. Παράλληλα, ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός αποκάλυψε και το όνομα που θα πάρει η κόρη τους, το οποίο έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τη Σιμώνη Χριστοδούλου. Το μικρό κοριτσάκι θα ονομαστεί Μιράντα, τιμώντας τη μητέρα της Σιμώνης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ανδρέας Γεωργίου: «Ακόμα δεν ξέρουμε (πότε θα γίνει η βάφτιση). Είναι κάτι που προσπαθούμε να οργανώσουμε κοντά στο καλοκαίρι. Μας τα χάλασε ο Κούλλης. Ακυρώθηκαν τα σχέδια, γιατί ξαφνικά ο Κούλλης μού ανακοίνωσε ότι κάπου θα είναι εκτός, οπότε ψάχνουμε άλλη ημερομηνία. Δεν είναι νονός. Το πρώτο παιδί είπαμε ότι θα είναι ο νονός από την πλευρά της Σιμώνης. Για το δεύτερο έχω επιλέξει εγώ τους νονούς. Θέλουμε μεγάλη οικογένεια».

Να θυμίσουμε ότι ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου την 1η Σεπτεμβρίου 2024, σε μια άκρως ρομαντική τελετή στην Αγία Νάπα της Κύπρου. Παρουσία συγγενών και στενών φίλων, το ζευγάρι επισφράγισε τον έρωτά του με τον πιο όμορφο τρόπο, ξεκινώντας ένα νέο, κοινό κεφάλαιο ζωής. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΣΙΜΩΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 |
SUNDAY NIGHT
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top