Γεωργίου - Χριστοδούλου: Αναβάλλεται η βάπτιση της κόρης τους

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου διανύουν μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους, καθώς απολαμβάνουν τον νέο τους ρόλο ως γονείς, έχοντας στο πλευρό τους την κόρη τους, που έχει ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που εδώ και χρόνια κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, είχε ξεκινήσει ήδη τις προετοιμασίες για τη βάφτιση του παιδιού του, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για την άνοιξη.

Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Το καλοκαίρι η βάπτιση της κόρης τους

Την αποκάλυψη είχε κάνει πριν από λίγο καιρό ο Κούλλης Νικολάου μέσα από δηλώσεις του. Ωστόσο, τα σχέδια άλλαξαν, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Ανδρέας Γεωργίου σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Sunday Night» με τη Χριστιάνα Αριστοτέλους. Ο δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Η Γη της Ελιάς» αποκάλυψε πως η βάφτιση της κόρης τους μεταφέρεται τελικά για το καλοκαίρι.

Ένας από τους βασικούς λόγους της αναβολής είναι η επικείμενη απουσία του Κούλλη Νικολάου, ο οποίος αποτελεί πολύ στενό φίλο και συνεργάτη του Ανδρέα Γεωργίου. Παράλληλα, ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός αποκάλυψε και το όνομα που θα πάρει η κόρη τους, το οποίο έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τη Σιμώνη Χριστοδούλου. Το μικρό κοριτσάκι θα ονομαστεί Μιράντα, τιμώντας τη μητέρα της Σιμώνης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ανδρέας Γεωργίου: «Ακόμα δεν ξέρουμε (πότε θα γίνει η βάφτιση). Είναι κάτι που προσπαθούμε να οργανώσουμε κοντά στο καλοκαίρι. Μας τα χάλασε ο Κούλλης. Ακυρώθηκαν τα σχέδια, γιατί ξαφνικά ο Κούλλης μού ανακοίνωσε ότι κάπου θα είναι εκτός, οπότε ψάχνουμε άλλη ημερομηνία. Δεν είναι νονός. Το πρώτο παιδί είπαμε ότι θα είναι ο νονός από την πλευρά της Σιμώνης. Για το δεύτερο έχω επιλέξει εγώ τους νονούς. Θέλουμε μεγάλη οικογένεια».

Να θυμίσουμε ότι ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου την 1η Σεπτεμβρίου 2024, σε μια άκρως ρομαντική τελετή στην Αγία Νάπα της Κύπρου. Παρουσία συγγενών και στενών φίλων, το ζευγάρι επισφράγισε τον έρωτά του με τον πιο όμορφο τρόπο, ξεκινώντας ένα νέο, κοινό κεφάλαιο ζωής.