Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision

Όσα δε γνωρίζετε για τον πολυτάλαντο καλλιτέχνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.01.26 , 21:34 Βοιωτία: Θανατηφόρα σύγκρουση αγροτικού με φορτηγό σε παρακαμπτήρια οδό
14.01.26 , 21:32 Ανατροπή στη Φοινικούντα: Ξανά στην ανακρίτρια οι δύο 22χρονοι
14.01.26 , 21:08 Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» το Καραϊσκάκη και απέκλεισε τον Ολυμπιακό από το Κύπελλο
14.01.26 , 20:40 Εξαφάνιση Λόρα: Μάρτυρες την είδαν στην Πλατεία Βικτωρίας- Επί ποδός η ΕΛΑΣ
14.01.26 , 20:33 Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision
14.01.26 , 20:30 Σητεία: Συνελήφθη ο 16χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα
14.01.26 , 19:55 Honda: Αυτό είναι το νέο σήμα “H”
14.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Τα συνώνυμα δυσκόλεψαν την Κάτια - Εσένα;
14.01.26 , 19:42 Συνελήφθη επιχειρηματίας με όπλα σε έλεγχο στο Παλαιό Φάληρο
14.01.26 , 19:18 Χωρίς ταξί και την Πέμπτη 15/1 η Αθήνα - Θα γίνει πομπή προς το Μαξίμου
14.01.26 , 19:15 Κύπελλο Ελλάδας: Με χρυσό σκόρερ τον Σαλσέδο ο ΟΦΗ πέρασε στους «4»
14.01.26 , 19:12 Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία για να την αγοράσει ο Τραμπ;
14.01.26 , 18:54 Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών για σπίτια πριν το 1990
14.01.26 , 18:46 «Παραλήρημα για δύο» του Ευγένιου Ιονέσκο στη Σκηνή Brecht – 2510
14.01.26 , 18:31 Για πρώτη φορά στο Cash or Trash ένα ακρόπρωρο άνω των 200 ετών
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Τσιμπρικίδου: «Ήταν δίδυμη η κύηση. Έχει μείνει το κοριτσάκι στην κοιλίτσα»
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ζερόμ Καλούτα: «Θα με συνοδεύει για πάντα ο χαμός της μητέρας μου» / Βίντεο Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ζερόμ Καλούτα (Jérôme Kaluta) είναι τραγουδιστής, μουσικός παραγωγός, performer, ηθοποιός και παρουσιαστής, με πολυδιάστατη παρουσία στη μουσική, το θέατρο και την τηλεόραση.

Ο Ζερόμ Καλούτα κατάγεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Ο Ζερόμ Καλούτα κατάγεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου 

Γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1983 στην Αθήνα και έχει καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τη μουσική και τις τέχνες, ξεκινώντας από μπάντες και χορωδίες στην Αθήνα και διαμορφώνοντας έναν μοναδικό καλλιτεχνικό ήχο που συνδυάζει στοιχεία αφρικανικής μουσικής παράδοσης με funk, soul, reggae, disco και hip‑hop. Το ύφος του έχει χαρακτηριστεί ως Urban Soul ή Afrogreco, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη πολυπολιτισμική πλευρά της ελληνικής μουσικής σκηνής.

TractioN: Ο Zερόμ Καλούτα οδηγεί παρέα με τον Κώστα Στεφανή

Στη μουσική του πορεία συνεργάστηκε με γνωστές δισκογραφικές εταιρείες, ενώ δημιούργησε τη δική του δισκογραφική στέγη, την Afrogreco Music, με σκοπό να προωθήσει νέους καλλιτέχνες και σύγχρονες μουσικές τάσεις. Έχει εμφανιστεί σε συναυλίες και μουσικά γεγονότα σε κορυφαίους χώρους όπως το Ηρώδειο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Μουσείο Μπενάκη, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε μουσικοθεατρικές παραγωγές με σημαντικούς δημιουργούς, όπως η ομάδα Σπείρα‑Σπείρα του Σταμάτη Κραουνάκη

Ο Ζερόμ Καλούτα στη θεατρική παράσταση «Ορέστης» (Κηποθέατρο Παπάγου, 2023) / NDP Photo Agency 

Ο Ζερόμ Καλούτα στη θεατρική παράσταση «Ορέστης» (Κηποθέατρο Παπάγου, 2023) / NDP Photo Agency 

Στον χώρο της τηλεόρασης, ο Ζερόμ έγινε ευρύτερα γνωστός μέσω της ταξιδιωτικής εκπομπής «Φτάσαμε» στην ΕΡΤ1, στην οποία περιόδευσε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, παρουσιάζοντας πολιτιστικά και γαστρονομικά θέματα με μοναδικό ύφος και ενέργεια. Η μεγαλύτερη προβολή του ήρθε με τη Eurovision 2024, την οποία παρουσίασε μαζί με τον Θανάση Αλευρά για λογαριασμό της ΕΡΤ, μεταδίδοντας το μουσικό γεγονός στο ελληνικό κοινό από το Μάλμε της Σουηδίας. Η ανάμειξή του στη Eurovision προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κριτική για τον σχολιασμό και τη μετάδοση, με τον ίδιο να απαντά, σε συνεντεύξεις, ότι κρατά κυρίως την εμπειρία, τις γνωριμίες και το ταξίδι που του προσέφερε η συμμετοχή του.

Ζερόμ Καλούτα: «Δεν μπορώ να κρίνω όσους με έκριναν για τη Eurovision»

Το 2024, ο Ζερόμ Καλούτα παρουσίασε τη Eurovision μαζί με τον Θανάση Αλευρά / Πηγή Instagram: jerome_kaluta

Το 2024, ο Ζερόμ Καλούτα παρουσίασε τη Eurovision μαζί με τον Θανάση Αλευρά / Πηγή Instagram: jerome_kaluta

Παράλληλα με τη μουσική και την τηλεόραση, ο Ζερόμ έχει δραστηριοποιηθεί και στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου, συμμετέχοντας σε ελληνικές και διεθνείς παραγωγές και συνεργαζόμενος με σημαντικούς δημιουργούς. Επιπλέον, έχει εκδώσει το «Ημερολόγιο Θαυμάτων 2026», ένα ημερήσιο ημερολόγιο που στόχο έχει να μεταφέρει αισιόδοξα μηνύματα στο κοινό του.

Ο πολυτάλαντος Ζερόμ Καλούτα επί σκηνής / Πηγή Instagram: jerome_kaluta

Ο πολυτάλαντος Ζερόμ Καλούτα επί σκηνής / Πηγή Instagram: jerome_kaluta

Ζερόμ Καλούτα: Η απώλεια της μητέρας του

Μια βαριά προσωπική στιγμή σημάδεψε τη ζωή του Ζερόμ Καλούτα το 2025, όταν ο καλλιτέχνης βίωσε την απώλεια της μητέρας του.

Μετά την κηδεία της, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όσους στάθηκαν δίπλα του και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια σειρά από φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία μαζί της, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με λόγια γεμάτα αγάπη και σεβασμό.

«Όσες φορές και να φτιαχτεί ο κόσμος από την αρχή, θα είμαι πάντα ο γιος σου. Σ’ευχαριστώ για όλα, σ’αγαπάω για πάντα και είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου! Ο Γεράσιμος σου!», έγραψε, ραγίζοντας καρδιές.

 

Η ανάρτηση του Ζερόμ Καλούτα

Η πορεία του Ζερόμ Καλούτα συνδυάζει μουσική, θέατρο και τηλεόραση, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και την ευρυματική του προσέγγιση στη σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική σκηνή.

 

 

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top