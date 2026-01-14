Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision

Ο Ζερόμ Καλούτα (Jérôme Kaluta) είναι τραγουδιστής, μουσικός παραγωγός, performer, ηθοποιός και παρουσιαστής, με πολυδιάστατη παρουσία στη μουσική, το θέατρο και την τηλεόραση.

Ο Ζερόμ Καλούτα κατάγεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1983 στην Αθήνα και έχει καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τη μουσική και τις τέχνες, ξεκινώντας από μπάντες και χορωδίες στην Αθήνα και διαμορφώνοντας έναν μοναδικό καλλιτεχνικό ήχο που συνδυάζει στοιχεία αφρικανικής μουσικής παράδοσης με funk, soul, reggae, disco και hip‑hop. Το ύφος του έχει χαρακτηριστεί ως Urban Soul ή Afrogreco, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη πολυπολιτισμική πλευρά της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Στη μουσική του πορεία συνεργάστηκε με γνωστές δισκογραφικές εταιρείες, ενώ δημιούργησε τη δική του δισκογραφική στέγη, την Afrogreco Music, με σκοπό να προωθήσει νέους καλλιτέχνες και σύγχρονες μουσικές τάσεις. Έχει εμφανιστεί σε συναυλίες και μουσικά γεγονότα σε κορυφαίους χώρους όπως το Ηρώδειο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Μουσείο Μπενάκη, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε μουσικοθεατρικές παραγωγές με σημαντικούς δημιουργούς, όπως η ομάδα Σπείρα‑Σπείρα του Σταμάτη Κραουνάκη.

Ο Ζερόμ Καλούτα στη θεατρική παράσταση «Ορέστης» (Κηποθέατρο Παπάγου, 2023)

Στον χώρο της τηλεόρασης, ο Ζερόμ έγινε ευρύτερα γνωστός μέσω της ταξιδιωτικής εκπομπής «Φτάσαμε» στην ΕΡΤ1, στην οποία περιόδευσε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, παρουσιάζοντας πολιτιστικά και γαστρονομικά θέματα με μοναδικό ύφος και ενέργεια. Η μεγαλύτερη προβολή του ήρθε με τη Eurovision 2024, την οποία παρουσίασε μαζί με τον Θανάση Αλευρά για λογαριασμό της ΕΡΤ, μεταδίδοντας το μουσικό γεγονός στο ελληνικό κοινό από το Μάλμε της Σουηδίας. Η ανάμειξή του στη Eurovision προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κριτική για τον σχολιασμό και τη μετάδοση, με τον ίδιο να απαντά, σε συνεντεύξεις, ότι κρατά κυρίως την εμπειρία, τις γνωριμίες και το ταξίδι που του προσέφερε η συμμετοχή του.

Το 2024, ο Ζερόμ Καλούτα παρουσίασε τη Eurovision μαζί με τον Θανάση Αλευρά

Παράλληλα με τη μουσική και την τηλεόραση, ο Ζερόμ έχει δραστηριοποιηθεί και στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου, συμμετέχοντας σε ελληνικές και διεθνείς παραγωγές και συνεργαζόμενος με σημαντικούς δημιουργούς. Επιπλέον, έχει εκδώσει το «Ημερολόγιο Θαυμάτων 2026», ένα ημερήσιο ημερολόγιο που στόχο έχει να μεταφέρει αισιόδοξα μηνύματα στο κοινό του.

Ο πολυτάλαντος Ζερόμ Καλούτα επί σκηνής

Ζερόμ Καλούτα: Η απώλεια της μητέρας του

Μια βαριά προσωπική στιγμή σημάδεψε τη ζωή του Ζερόμ Καλούτα το 2025, όταν ο καλλιτέχνης βίωσε την απώλεια της μητέρας του.

Μετά την κηδεία της, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όσους στάθηκαν δίπλα του και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια σειρά από φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία μαζί της, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με λόγια γεμάτα αγάπη και σεβασμό.

«Όσες φορές και να φτιαχτεί ο κόσμος από την αρχή, θα είμαι πάντα ο γιος σου. Σ’ευχαριστώ για όλα, σ’αγαπάω για πάντα και είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου! Ο Γεράσιμος σου!», έγραψε, ραγίζοντας καρδιές.

Η ανάρτηση του Ζερόμ Καλούτα

Η πορεία του Ζερόμ Καλούτα συνδυάζει μουσική, θέατρο και τηλεόραση, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και την ευρυματική του προσέγγιση στη σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική σκηνή.