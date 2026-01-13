Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός

Γιώργος Μαζωνάκης on fire: Απόλυτη αποθέωση και λουλούδια παντού!

Αποκλειστικό βίντεο star.gr από τα νυχτοπερπατήματα του Γιώργου Μαζωνάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματοποίησε μια απρόσμενη νυχτερινή εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς τις ημέρες των Χριστουγέννων βρέθηκε στο κέντρο όπου εμφανίζονται φέτος ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Σάκης Ρουβάς: Το παντελόνι… δεν άντεξε στη σκηνή με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου

Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η παρουσία του, οι προβολείς και τα βλέμματα όλων στράφηκαν αμέσως επάνω του. 

Οι θαμώνες άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του, δημιουργώντας ένα κλίμα ενθουσιασμού που κορυφωνόταν λεπτό με το λεπτό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε το κοινό

 Το star.gr ήταν εκεί και κατέγραψε καρέ καρέ όσα ακολούθησαν, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα αποθέωσης που επικράτησε στο μαγαζί.

Για λίγη ώρα το πρόγραμμα άλλαξε και το μικρόφωνο πέρασε στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος καθόταν σε ένα από τα πρώτα τραπέζια. 
Χωρίς δεύτερη σκέψη, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του κόσμου και των αγαπημένων συναδέλφων του και ερμήνευσε διαχρονικές του επιτυχίες, ξεσηκώνοντας τους πάντες.

Τα λουλούδια δε σταμάτησαν να πέφτουν ούτε λεπτό, με το σκηνικό να θυμίζει μεγάλη πίστα και όχι μια αυθόρμητη, φιλική εμφάνιση.

Στην ίδια παρέα βρισκόταν και η τραγουδίστρια Αμαρυλλίς, η οποία παρακολούθησε από κοντά τις στιγμές έντονης συγκίνησης και χαράς, σε μια βραδιά που έφερε κοντά καλλιτέχνες με κοινή πορεία στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. 

Ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν έκρυψαν τη χαρά τους, βλέποντας τον συνάδελφό τους να γνωρίζει την αποθέωση από το κοινό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς παρακολούθησαν τη στιγμή με χαμόγελα

Η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο συγκεκριμένο μαγαζί μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς τα δύο νυχτερινά κέντρα βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση και ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματία. 

Λίγη ώρα αργότερα, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε κανονικά στο δικό του πρόγραμμα, έχοντας ήδη «ζεστάνει» το κοινό με αυτή την απρόσμενη εμφάνιση.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει, φτάνει. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον»

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνο το βράδυ ο Γιώργος Μαζωνάκης συνοδευόταν από τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, με τον οποίο διατηρεί στενή και συχνή επικοινωνία το τελευταίο διάστημα, μετά την καταγγελία του μουσικού Στέφανου Παπαδόπουλου. Ο ίδιος, πάντως, από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει πως δεν ανησυχεί και δηλώνει βέβαιος ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον τραγουδιστή να αποχωρεί μέσα σε θερμό χειροκρότημα, χαιρετώντας τον κόσμο που περίμενε στην ουρά έξω από το μαγαζί όπου εμφανίζεται.

Συγκίνηση και αποθέωση για τον Γιώργο Μαζωνάκη σε απρόσμενη εμφάνιση

Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην ουρά και χαιρέτησε τους θαυμαστές του

 Άλλωστε, όπως είχε γράψει και σε πρόσφατη ανάρτησή του: «Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί κάθε Πέμπτη και Σάββατο ζω ένα όνειρο», λόγια που αποτυπώνουν απόλυτα το κλίμα αγάπης και συμπαράστασης που δείχνουν οι θαυμαστές του.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
Follow us:

